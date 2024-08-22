Певец отметил, что стоит проходить обучение и быть полезным.

Украинский певец и солист группы "Karta Svitu" Иван Марунич, который известен по хиту "Пес Патрон", высказался о мобилизации артистов.

35-летний мужчина отметил, что уже обновил свои данные. Он также добавил, что нужно всегда быть готовым помочь армии, несмотря на профессию.

"Каждый гражданин должен быть готовым присоединиться к Силам Обороны. Тем более, когда есть возможность обновиться в "Резерв+". Я реально это сделал за 90 секунд, попивая кофе. Порадовало, что есть такая опция. Для меня формула проста: кем бы ты ни был, будь то музыкант, или представитель любой другой профессии, если ты еще не в Силах Обороны, или не в Вооруженных Силах Украины, или в других формированиях, то надо быть на связи. Если понадобится твоя помощь не по профессии - надо быть готовым", - сказал Марунич в интервью для Show 24.

Иван отмечает, что нужно тренироваться и проходить дополнительное обучение, чтобы быть полезным и подготовленным. Об этом певец говорит так:

"Есть все возможности совмещать работу с физической подготовкой, пройти обучение по оружию, по такмеду, возможно по дронам, потому что понимаем, что это война, где одну из ключевых ролей играет такой вид оружия. Главное - не быть в стороне. Мне лично импонирует оставаться в Украине, ведь здесь сейчас творится мировая история, о которой будут писать в учебниках. Быть в эпицентре этих событий не только интересно, но и чрезвычайно важно для меня, как для артиста. Это большая честь - видеть все собственными глазами и трансформировать эти переживания в тексты и музыку".

Что известно об Иване Маруниче

Иван родился в Киеве. Учился на факультете журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Позже окончил музыкальную школу по классу скрипки и решил создать группу "KARTA SVITU". Самым известным хитом коллектива является песня "Пес Патрон", которая полюбилась многим украинцам.

Напомним, ранее звезда сериала "Женский доктор" Ярослав Шахторин рассказал о страхе мобилизации.

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