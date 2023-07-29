Фильм будет состоять из трех серий.

На YouTube-канале Netflix появился трейлер фильма о скандальном разводе и судебных разбирательствах между актером Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд.

Фильм, который будет состоять из трех серий, выйдет на стриминговом сервисе уже скоро. Премьера намечена на 16 августа этого года.

"Депп против Херд" исследует печально известное дело о клевете, которая привлекла внимание всего мира как первое судебное разбирательство в TikTok, и ставит под сомнение природу правды, а также роль, которую она играет в нашем современном обществе", - указано в описании к трейлеру.

В фильме будет рассказываться о том, как развод Деппа и Херд стал настоящим феноменом. Его обсуждали буквально все. Пользователи записывали свои обзоры на кадры судебных заседаний, некоторые цитаты, озвученные во время слушаний, стали мемами.

"Депп против Херд" - трейлер фильма

Развод Деппа и Херд - что известно

Актер Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. Они прожили в браке 15 месяцев. После этого Херд подала на развод, обвиним актера в домашнем насилии.

В ноябре 2020 года Депп проиграл в суде первое дело. Актер говорил, что Херд обвиняла его в побоях, но на самом деле этого не было. По словам Деппа, его бывшая жена все выдумала и инсценировала.

На фоне всего этого карьера Деппа начала стремительно рушиться. Актера начали "отменять", его лишали ролей и не приглашали сниматься в рекламе. К примеру, из-за суда с Херд он лишился роли в "Фантастических тварях".

В ходе слушаний, которые длились почти два года, было озвучено немало откровений. Так, Херд призналась, что подложила в кровать Деппа фекалии, когда тот попросил ее разводе. В 2022 году Депп выиграл суд и закатил в честь этого "победную вечеринку". Его карьера снова пошла вверх, а Херд стала изгоем в мире Голливуда.

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