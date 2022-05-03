За бракоразводным процессом этой пары следит весь мир.

В середине апреля телеканал Sky News запустил трансляцию судебных заседаний бракоразводного процесса Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. Пользователи активно следят за этой темой и обсуждают ее в социальных сетях. Одним из самых обсуждаемых моментов стало признание Эмбер Хёрд в том, что актриса испачкала кровать бывшего мужа фекалиями после его заявления о намерениях развестись.

Скандальная история произошла еще в 2016 году. На суде Хёрд призналась, что таким образом пыталась "пошутить" над своим мужем. Депп уточнил, что это произошло после его заявления о намерениях расстаться.

Изначально актриса сказала мужу, что кровать якобы испачкали собаки (тогда у пары жили два йоркширских терьера). Тем не менее Джонни Депп не поверил своей тогдашней супруге, так как экскременты были мало похожи на собачьи.

На суде Депп сказал, что данная ситуация" рассмешила его своей гротескностью".

На эту тему пользователи создали даже "клип".

Отметим, суд Джонни Деппа и Эмбер Херд в апреле 2022 года - это попытка актера реабилитировать свою карьеру, поскольку в 2017 году актриса обвинила супруга в насилии. После этого исполнителя роли Джека Воробья бойкотировали многие голливудские продюсеры, но самой главной потерей стало лишение роли во франшизе "Пираты Карибского моря".

"Я не понимал, как студия могла признать меня виновным без суда и следствия после такого долгого и успешного сотрудничества. А ведь мне однажды предлагали написать шестую часть "Пиратов". Я всегда думал, что нашим персонажам нужно дать шанс попрощаться со зрителем. Мы могли бы закончить франшизу на высокой ноте и дать героям то, чего они заслуживали", - прокомментировал Депп.

Сейчас немало зрителей поддерживают актера, а в мемах чаще всего высмеивают поведение Эмбер Херд, намекая на то, что она "хорошо играет свои эмоции".

Напомним, историю судебных разбирательств Джонни Деппа с Эмбер Херд экранизируют.

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