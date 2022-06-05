Мероприятие началось еще до того, как объявили вердикт на судебном заседании.

Актер Джонни Депп решил громко отпраздновать свою победу в суде над экс-супругой Эмбер Херд. За скандальным бракоразводным процессом следил весь мир. Суд восстановил репутацию звезды "Пиратов Карибского моря". Об этом сообщает издание "Page Six".

Известно, что "победная" вечеринка состоялась в клубе Laylow в Ноттинг-Хилле (Лондон). В компании актера были его коллеги и друзья. Источник сообщает, что празднование обошлось Деппу в 300 миллионов долларов.

"Это была настоящая тусовка, и она не кончалась. Джонни еще не знал, что выиграл суд. Было потрачено очень много денег. Вино, коктейли, помещение было не из дешевых, но тогда подошло к концу противостояния Джонни с Эмбер - очевидно, он решил отметить как следует", - сказано в сообщении.

Напомним, Эмбер Хёрд призналась, что подложила в кровать Джонни Деппа фекалии - сеть взорвалась мемами.

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