Певице сегодня исполнилось 39 лет.

Известная певица Бритни Спирс сегодня, 2 декабря, отмечает свое 39-летие.

В 1999 году Бритни выпустила первый альбом «Happy Baby One More Time». Он считается лучшим альбомом артистки и стал платиновым. Именно благодаря ему Бритни стала любимицей миллионов слушателей.

За второй альбом «Oops…! I did it again» Спирс была номинирована на Грэмми. В 2001 году Бритни презентовала третий сборник хитов, названный в её честь. Он возглавил все хит-парады на долгое время. Четвёртый по счёту альбом «In the Zone» позволил Бритни в 2003-ем поработать в качестве продюсера. Ее песню «Toxic» признали лучшей танцевальной.

А вот пятый альбом «Blackout» не увенчался успехом. Продажи были крайне маленькими. В списке обладателей самых высоких гонораров Спирс разделила лавры с Мадонной, легендарным Брюсом Спрингстином, группой AC/DC и U2.

Кроме того, у певицы вышло еще несколько альбомов, но все они имели переменчивый успех. Но даже несмотря на это она считается одной из самых культовых артисток.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич