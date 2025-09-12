Звезда фильма "Другой Франко" признался, планирует ли свадьбу.

Украинский актер театра и кино Вячеслав Довженко, который известен по ролям в фильмах "Другой Франко", "Свингеры" и "Буча", приоткрыл дверь в личную жизнь. По словам артиста, он готов выйти на новый этап отношений со своей возлюбленной.

В комментарии программе "Утро в большом городе" 48-летний актер признался, что планирует сделать предложение своей молодой избраннице. Однако, детали он не стал раскрывать, ведь не хочет испортить сюрприз.

"Предложение планирую. Когда - не скажу, потому что это не будет сюрпризом", - поделился Довженко.

Видео дня

Вячеслав также рассказал, почему не показывает в сети свою девушку. Хотя они и появляются вместе на публичных мероприятиях, совместных фото в соцсетях почти не найти. Это позиция именно избранницы актера.

"Счастье любит тишину", - подчеркнул он.

Вячеслав Довженко - личная жизнь

Известный украинский актер уже был женат. Довженко состоял в браке с актрисой Ксенией Баша на протяжении 17 лет. Вместе они вырастили двух сыновей Ивана и Василия. Пара развелась в 2018 году.

В начале 2024-го актер сообщил о новых отношениях с молодой избранницей. По словам Вячеслава с новой девушкой их связала работа, однако она не является актрисой. В своем профиле Instagram возлюбленная артиста отметила, что работает костюмером. Больше деталей пара не рассекречивает.

Также УНИАН писал, что экс-супруга Виктора Павлика Лариса Созаева тайно вышла замуж.

Вас также могут заинтересовать новости: