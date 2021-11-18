Премьера сериала запланирована на 2022 год.

Стриминговый сервис по подписке Hulu, принадлежащий The Walt Disney Company, опубликовал трейлер сериала "Пэм и Томми".

В ролике появилась британская актриса Лили Джеймс ("Аббатство Даунтон", "Золушка", "Гнев титанов"), которая сыграла Памелу Андерсон. Ее партнерам по съемкам стал американский актер румынского происхождения Себастиан Стэн ("Первый мститель", "Марсианин"). Именно Стэн в новом сериале исполнил роль Томми Ли.

Отметим, сюжет сериала посвящён периоду брака Памелы Андерсон и барабанщика рок-группы Mötley Crüe Томми Ли после утечки и публикации их печально известного секс-видео.

Съёмки телесериала стартовали 5 апреля 2021 года в окрестностях Лос-Анджелеса, а в августе 2021 года они уже были завершены.

Напомним, ранее звезда Playboy Памела Андерсон продала особняк в Малибу и установила рекорд.

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Автор: Диана Могилевич