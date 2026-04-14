Вышел трейлер фильма ужасов 'Астрал 6': что известно о сюжете (видео)

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment показала трейлер фильма ужасов "Астрал 6", который в оригинале получил название Insidious: Out of the Further.

Официально фильм станет сиквелом хоррора "Астрал: Красная дверь", вышедшего летом 2023 года, однако по сути тут уже будут совершенно новые герои.

В частности, теперь вместо семьи Ламбертов, которых на протяжении десятилетий преследовали демоны из потустороннего мира, в центре сюжета окажется молодая женщина и мать-одиночка Джемма, которая обретет способность путешествовать в потусторонний мир и возвращаться оттуда обратно. Это привлечет внимание злых духов, которые будут стремиться с ее помощью попасть в реальный мир.

Видео дня

Главную роль в фильме сыграла британская актриса Амелия Ив, наиболее известная по сериалу "Призраки поместья Блай" от Майка Фленагана для Netflix.

Среди других имен в касте – Брэндон Переа ("Ноу", "Смерчи", сериал "ОА") и Мэйси Ричардсон-Селлерс ("Звездные войны: Пробуждение Силы", сериалы "Первородные", "Легенды завтрашнего дня").

Кроме того, уже известно, что к роли демонолога Элис Рейнер вернется американская актриса Лин Шей – это единственный персонаж, который присутствовал во всех пяти предыдущих частях франшизы "Астрал", несмотря на то, что физически героиня умерла еще в первом фильме.

Снял картину по собственному сценарию американский режиссер Джейкоб Чейз, наиболее известный по хоррору "Давай поиграем" 2020 года.

В мировой прокат фильм выйдет 21 августа 2026 года.

Франшиза "Астрал" – что известно

Первый фильм франшизы "Астрал", созданный мастером хоррора Джеймсом Ваном (франшизы "Пила", "Заклятие") по сценарию Ли Воннелла (также работал над первыми частями "Пилы"), рассказывал о семье Ламбертов, некоторые мужчины из которой обладали способностью погружаться в состояние "астрала" и таким образом попадать в населенное демонами Потустороннее. На протяжении десятилетий они пытались противостоять монстрам, превращавшим их жизнь в ад.

При бюджете в 1,5 миллиона долларов картина с Патриком Уилсоном ("Призрак оперы", "Хранители", "Леденец", франшизы "Заклятие", "Аквамен", сериал "Фарго") и Роуз Бирн ("28 недель спустя", "Подружки невесты", "Шпионка", "Я не железная", франшиза "Люди Икс") в главных ролях собрала в прокате почти 100 миллионов долларов. Также фильм получил неплохие, как для хоррора, оценки от критиков, поэтому превращение его во франшизу было неизбежным.

В 2013 году Ван снял еще один фильм франшизы, который также был сосредоточен на семье Ламбертов, тогда как в картине 2015 года, режиссером которой уже стал сценарист первых двух частей Ли Воннелл, события происходили несколько раньше и были посвящены другим героям. В 2018 году вышел еще один фильм "Астрал: Последний ключ" режиссера Адама Робителя, посвященный персонажу Элис Райнер (она также была одной из главных героинь третьей части).

Впрочем, четвертый "Астрал" был более прохладно воспринят критиками и зрителями, которые заявляли, что франшиза уже себя исчерпала. Тем не менее, в 2023 году вышел пятый фильм серии "Астрал: Красная дверь", который вновь возвращал в сюжет семью Ламбертов, чтобы окончательно завершить их историю, а его режиссером выступил сам исполнитель главной роли Патрик Уилсон.

