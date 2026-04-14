Вышел трейлер фильма ужасов 'Астрал 6': что известно о сюжете (видео)

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment показала трейлер фильма ужасов "Астрал 6", который в оригинале получил название Insidious: Out of the Further.

Официально фильм станет сиквелом хоррора "Астрал: Красная дверь", вышедшего летом 2023 года, однако по сути тут уже будут совершенно новые герои.

В частности, теперь вместо семьи Ламбертов, которых на протяжении десятилетий преследовали демоны из потустороннего мира, в центре сюжета окажется молодая женщина и мать-одиночка Джемма, которая обретет способность путешествовать в потусторонний мир и возвращаться оттуда обратно. Это привлечет внимание злых духов, которые будут стремиться с ее помощью попасть в реальный мир.

Главную роль в фильме сыграла британская актриса Амелия Ив, наиболее известная по сериалу "Призраки поместья Блай" от Майка Фленагана для Netflix.

Среди других имен в касте – Брэндон Переа ("Ноу", "Смерчи", сериал "ОА") и Мэйси Ричардсон-Селлерс ("Звездные войны: Пробуждение Силы", сериалы "Первородные", "Легенды завтрашнего дня").

Кроме того, уже известно, что к роли демонолога Элис Рейнер вернется американская актриса Лин Шей – это единственный персонаж, который присутствовал во всех пяти предыдущих частях франшизы "Астрал", несмотря на то, что физически героиня умерла еще в первом фильме.

Снял картину по собственному сценарию американский режиссер Джейкоб Чейз, наиболее известный по хоррору "Давай поиграем" 2020 года.

В мировой прокат фильм выйдет 21 августа 2026 года.

Франшиза "Астрал" что известно

Первый фильм франшизы "Астрал", созданный мастером хоррора Джеймсом Ваном (франшизы "Пила", "Заклятие") по сценарию Ли Воннелла (также работал над первыми частями "Пилы"), рассказывал о семье Ламбертов, некоторые мужчины из которой обладали способностью погружаться в состояние "астрала" и таким образом попадать в населенное демонами Потустороннее. На протяжении десятилетий они пытались противостоять монстрам, превращавшим их жизнь в ад.

При бюджете в 1,5 миллиона долларов картина с Патриком Уилсоном ("Призрак оперы", "Хранители", "Леденец", франшизы "Заклятие", "Аквамен", сериал "Фарго") и Роуз Бирн ("28 недель спустя", "Подружки невесты", "Шпионка", "Я не железная", франшиза "Люди Икс") в главных ролях собрала в прокате почти 100 миллионов долларов. Также фильм получил неплохие, как для хоррора, оценки от критиков, поэтому превращение его во франшизу было неизбежным.

В 2013 году Ван снял еще один фильм франшизы, который также был сосредоточен на семье Ламбертов, тогда как в картине 2015 года, режиссером которой уже стал сценарист первых двух частей Ли Воннелл, события происходили несколько раньше и были посвящены другим героям. В 2018 году вышел еще один фильм "Астрал: Последний ключ" режиссера Адама Робителя, посвященный персонажу Элис Райнер (она также была одной из главных героинь третьей части).

Впрочем, четвертый "Астрал" был более прохладно воспринят критиками и зрителями, которые заявляли, что франшиза уже себя исчерпала. Тем не менее, в 2023 году вышел пятый фильм серии "Астрал: Красная дверь", который вновь возвращал в сюжет семью Ламбертов, чтобы окончательно завершить их историю, а его режиссером выступил сам исполнитель главной роли Патрик Уилсон.

Вас также могут заинтересовать новости: