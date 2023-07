"Миссия невыполнима 7", "Веселая поездка" и испанское кино: что посмотреть на выходных

В субботу 8 июля в украинский прокат досрочно выйдет очередная часть кинофраншизы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом. Перед этим, традиционно с четверга, 6 февраля, в кинотеатрах стартуют дерзкая комедия "Веселая поездка" и паранормальный хоррор "Астрал: Красные двери". Киногурманы смогут посмотреть на "больших экранах" культовый фольк-хоррор "Плетеный человек" и лучшие испанские фильмы последних лет. Онлайн, тем временем, выйдет экшн-комедия "Родственники вне закона". Об этих и других киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая

Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One (США, 2023, приключения/боевик)

Неубиенный супершпион Итон Хант возвращается на "большие экраны" после пятилетнего перерыва. В седьмой части легендарной франшизы, первый фильм которой вышел еще в далеком 1996 году, легендарному агенту ЦРУ предстоит встретиться с новыми вызовами и призраками прошлого.

Как и во всех предыдущих частях, главную роль исполняет Том Круз. Актер-экстремал лично выполняет все трюки в фильме, а также продюсирует его.

Также в новом фильме к своим ролям вернулись Ребекка Фергюсон (Ильза Фауст), Винг Реймс (Лютер Стикелл), Саймон Пегг (Бенджи Данн), Ванесса Кирби (Аланна Мицополи/Белая вдова) и Генри Черни (Юджин Китридж).

Среди новичков франшизы – Хейли Этвел ("Первый мститель", "Агент Картер"), Пом Клементьев ("Стражи Галактики", "Негранованные драгоценности"), Кэри Элвес ("Пила", "Очень странные дела"), Индира Варма ("Игра престолов", "Карнивал Роу"), Эсай Моралес ("Титаны", "Озарк") и другие.

Режиссером фильма выступил Кристофер Маккворри, который также снял пятую и шестую части франшизы, а еще написал сценарий к четвертой. Кроме того, на его счету работа над сценариями к фильмам "Люди Икс", "Операция "Валькирия", "Турист" и "Топ Ган: Маверик", а также режиссура фильма "Джек Ричер". Как видим, он довольно давно и очень продуктивно сотрудничает с Томом Крузом.

Уже известно, что седьмая "Миссия невыполнима" будет насчитывать две части – вторая должна выйти в прокат 28 июня 2024 года и будет прямым продолжением первой.

Премьера фильма состоялась еще 19 июня 2023 года (однако первые оценки фильма до сих пор держатся в секрете), а в широкий прокат он должен выйти 12 июля. Впрочем, в Украине и еще в ряде стран его можно будет посмотреть в кинотеатрах еще с 8 июля. Поговаривают, Том Круз был весьма обеспокоен тем, что всего через неделю после релиза новой "Миссии", 20 июля, в прокат должны выйти сразу два самых ожидаемых фильма года – "Барби" и "Оппенгеймер". Вероятно, опасаясь, что они оттянут зрителя от его фильма и вытеснят ленту из залов IMAX, было принято решение о досрочном выпуске фильма в некоторых странах.

Веселая поездка

Joy Ride (США, 2023, комедия)

Эта дерзкая комедия рассказывает о четырех подругах, которые отправляются в незабываемое путешествие. Когда деловая поездка в Пекин одной из них, Обри, превратилась в катастрофу, девушка обратилась за помощью к своим подругам: харизматичной и немного странной художнице Лоло, яркой звезде "мыльных опер" Кэт и помешанной на K-Pop кузине по кличке Мертвый глаз. Их эпический опыт дружбы, познания и... дикого разврата неожиданно откроет им правду о любви и самих себе.

Главные роли в фильме исполнили звезда сериала "Эмили в Париже" Эшли Парк и номинантка на "Оскар" за "Все везде и сразу" Стефани Сюй. Также в фильме снимались Шерри Кола и Сабрина Ву.

Режиссером фильма выступила Адель Лим: ее хорошо знают как сценаристку кинохита "Безумно богатые азиаты" и анимационного блокбастера "Рая и последний Дракон". Также она приложилась к сценариям популярных проектов "Ксена: принцесса-воин" и "Династия".

Премьера фильма состоялась в марте 2023 года на фестивале SXSW, где он получил положительные отзывы. Так, сейчас на IMDb у него оценка 6,9 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 97% одобрения от критиков, а на Metacritic – 81 балл, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Астрал: Красные двери

Insidious: The Red Door (США, 2023, триллер/ужасы)

Это уже пятая часть успешной хоррор-франшизы "Астрал" от Blumhouse Productions, которая должна стать прямым продолжением первых двух фильмов. События нового фильма происходят через десять лет после завершения второго. Джош Ламберт снова воссоединяется со своим уже взрослым сыном Далтоном, чтобы углубиться в Астрал глубже, чем когда-либо прежде, столкнувшись с темным прошлым своей семьи и множеством новых ужасов, скрывающихся за красной дверью.

В новом фильме к главным ролям вернулись Патрик Уилсон (Джош Ламберт), Роуз Бирн (Рене Ламберт), Тай Симпкинс (Далтон Ламберт) и Эндрю Астор (Форест Ламберт), игравшие в первых двух частях. Также зрители снова увидят медиума Элиз Рейнер в исполнении Лин Шей – единственный персонаж, который был задействован во всех частях франшизы.

Кстати, фильм стал режиссерским дебютом для исполнителя главной роли Патрика Уилсона. Он далеко не новичок в жанре хоррор, ведь кроме "Астрала" он также был задействован как исполнитель главной роли в других проектах Blumhouse – франшиза "Заклятие" и фильм "Анабель 3", являющийся ее приквелом.

Линия испанского кино

(Испания, 2023, фестивальное)

С 6 по 10 июля в столичном кинотеатре "Жовтень" пройдет фестиваль "Линия испанского кино", в рамках которого зрителям покажут пять знаковых испанских фильмов последних лет, получивших признание на родине и в мире.

Фестиваль откроется лентой "Самый лучший босс" – лучшей европейской комедией 2022 года по версии Европейской киноакадемии и обладательницей шести наград от Национальной кинопремии Испании "Гоя". Параллельно с открытием фестиваля фильм выйдет в украинский прокат. Картина от режиссера "Эскобара" Фернандо Леона де Араноа и продюсеров сериалов "Новый папа" и "Молодой папа" рассказывает о харизматичном бизнесмене. Накануне присуждения престижной награды за совершенное ведение бизнеса, он старается держать марку заботливого руководителя, который неустанно работает ради благосостояния сотрудников. Главную роль исполняет оскароносный Хавьер Бардем ("Старикам здесь не место", "Эскобар", "Дюна").

Также в программу фестиваля вошла драма "Колыбельная", которая на родине стала одной из самых заметных лент, получив целый ряд престижных наград. Лента рассказывает об отношениях родителей и детей, разворачиваясь вокруг молодой матери (звезда "Виктории" Лайя Коста), проводящей время в семейном кругу в поселке на побережье Страны Басков. Знаменитый режиссер Педро Альмодовар окрестил полнометражный дебют режиссера Алауды Руис де Азуа "одним из лучших за последние несколько лет".

Кроме того, в рамках линии испанского кино на "большой экран" возвращается трагикомедия "Чемпионы" Хавьера Фессера. В центре сюжета – тренер по баскетболу, который получает задание сделать чемпионов из команды людей с ментальными нарушениями. В свое время этот фильм стал кассовым рекордсменом на родине, а вскоре он получит голливудский римейк с Вуди Харрельсоном от режиссера "Зеленой книги" Бобби Фаррелли. Для украинских зрителей лента осталась почти незамеченной, ведь выходила после частичного восстановления кинопроката в пандемию Covid-19.

Покажут на фестивале и документальную ленту "Стены говорят" от мэтра испанского кинематографа Карлоса Сауры, который умер в феврале 2023 года. Режиссер более 50 лент, три из которых были номинированы на "Оскар", и обладатель многочисленных наград, на этот раз исследовал эволюцию монументальной живописи – от первых графических революций на стенах доисторических пещер до самых авангардных городских образов.

Для семейного просмотра в программе предусмотрена комедия "Душа команды" из международной конкурсной программы нынешнего Чилдрен Кинофеста. Главная героиня ленты режиссера Роберто Буэсо – новая монахиня в интернате, воспитанники которого встречают женщину шалостями и выходками. Чтобы завоевать уважение юных шалунов, она организовывает школьную футбольную команду.

Плетеный человек

The Wicker Man (Великобритания, 1973, триллер/ужасы/детектив)

6 июля на экраны избранных украинских кинотеатров выйдет отреставрированная версия культового фильма "Плетеный человек", которая в этом году отмечает 50-летний юбилей.

"Плетеный человек" – это один из самых известных (и самых первых) представителей жанра фолк-хоррор – фильмов ужасов, которые опираются на элементы фольклора, народные легенды и поверья. Свой культовый статус картина обрела, поскольку была одним из первых хорроров без монстров – в ней чувство страха несут обычные, порядочные на вид люди.

По сюжету фильма, инспектор полиции прибывает на отдаленный остров, чтобы расследовать исчезновение девочки. Однако все местные жители впервые о ней слышат. Но прежде чем поверить в то, что девочки никогда не существовало, расследователь обращает внимание на странный языческий культ островитян.

Лента оказала мощное влияние на массовую культуру. Группа Iron Maiden записала вдохновленную фильмом песню The Wicker Man. Также сюжет нашел воплощение в видеоклипах Burn The Witch от Radiohead и Goodbye от The Coral.

История неоднократно возрождалась и в кинематографе: в 2006 году вышел римейк фильма с Николасом Кейджем в главной роли, а в 2011-м режиссер оригинального фильма Робин Харди снял картину "Рлетеное дерево", полную отсылок к ленте 1973 года.

Картина входит в такие уважаемые списки как "1001 фильм, который нужно увидеть, прежде чем умереть", "500 лучших фильмов ужасов" по мнению пользователей сайта IMDb, "100 лучших фильмов" по версии Британского института кино, "100 лучших фильмов ужасов" по мнению деятелей жанра, "100 величайших фильмов ужасов" по версии Slant Magazine, "100 самых значимых картин жанра хоррор" с 1950 по 1980 год по мнению Стивена Кинга и тому подобное.

Кроме того, в кинотеатрах стартуют показы романтической комедии "Если бы она знала" (Нидерланды, 2022), семейной драмы "Кошачья жизнь. Большое приключение Муурр" (Франция, 2023), боевика "Заложник времени" (США, 2023), также выходящего официально в российский прокат, и детской анимации "Трое разбойников и лев" (Норвегия, 2022).

Родственники вне закона

The Out-Laws (США, 2023, комедия/боевик)

В центре сюжета этого фильма – молодой менеджер банка Оуэн Браунинг, который собирается обручиться со своей невестой. Однажды банк захватывает печально известная группа преступников, известная как "Призрачные бандиты". Ограбление происходит во время его свадебной недели, и определенные признаки заставляют парня поверить, что грабители на самом деле могут быть его будущими зятями, которые только что прибыли в город.

Главные роли в фильме исполнили Адам Дивайн ("Трудоголики", "Идеальный голос"), Нина Добрев ("Дневники вампира", "Три икса: Реактивизация"), Пирс Броснан (наиболее известный по роли Джеймса Бонда в четырех лентах этой серии) и Эллен Баркин ("Кара небесная", "Убийственная красота").

Фильм станет доступен 7 июля на Netflix.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияют воздушные тревоги, отключения электроэнергии и комендантский час.

Если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто. Аналогичная система обмена билетов действует в случае отключения электроэнергии.

