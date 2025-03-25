УНИАН подготовил подборку главных киноновинок этой недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

На этой неделе в украинский прокат выйдет очередной боевик с Джейсоном Стейтемом "Профи", новый фильм Франсуа Озона "С приходом осени" и еще несколько новинок.

Тем временем, онлайн станут доступны триллер "Холланд" с Николь Кидман, мелодрама "Квир" с Дэниелом Крейгом и романтическая комедия "Список заветных желаний" с Софией Карсон.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Видео дня

Профи

A Working Man (США, Великобритания, 2025, триллер/боевик)

В очередном зрелищном боевике легенда жанра Джейсон Стейтем воплотит образ Левона Кейда – обычного работяги в строительной компании, за молчаливым характером которого скрыто темное прошлое. Когда дочь его друга похищают, Левон вынужден вспомнить навыки, благодаря которым он стал легендой и которые так долго пытался скрыть. На кону – жизни невинных. Его враги – крупный синдикат, занимающийся торговлей людьми. Но он – настоящий профи, который никогда не отступит от своей цели: спасти близких и избавить мир от настоящих негодяев.

Кроме самого Стейтема ("Большой куш", "Гнев человеческий", "Пчеловод", франшизы "Перевозчик", "Форсаж", "Неудержимые"), в фильме сыграли Дэвид Харбор ("Черная вдова", сериал "Очень странные дела"), Майкл Пенья (франшиза "Человек-муравей", сериал "Нарко: Мексика"), Джейсон Флеминг ("Большой куш", "Дэдпул и Росомаха"), Алана Боден ("Приглашение", "Uncharted: Неизведанное") и другие.

Поставил фильм Дэвид Эйер, который до этого снял Стейтема в довольно неплохом боевике "Пчеловод". Также на его счету такие известные фильмы, как "Крутые времена", "Короли улиц", "Ярость", "Отряд самоубийц" и другие.

С приходом осени

Quand vient l'automne (Франция, 2024, драма)

В центре сюжета фильма – пожилая женщина Мишель, которая живет тихой жизнью в бургундской деревне. Осенью ее дочь привозит на каникулы любимого внука, однако этот визит проходит неспокойно: Мишель угощает гостей грибами, которые оказываются ядовитыми. Когда ее дочь становится жертвой опасной трапезы, между двумя женщинами с новой силой вспыхивает давнее напряжение. Пока полиция выясняет, был ли этот инцидент случайностью или попыткой убийства, в семье всплывает все больше темных тайн.

Главные роли в фильме исполнили Элен Венсан ("Особенные", "По божьей воле"), Жозиан Баласко ("Проклятый газон", "Слишком красива для тебя"), Людивин Санье (сериалы "Новый папа", "Молодой папа") и Пьер Лоттен (сериал "Люпен", "Триумф").

Снял фильм один из важнейших французских режиссеров современности – Франсуа Озон, на счету которого такие фильмы, как "8 женщин", "По божьей воле", "Бассейн", "Франц" и многие другие.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 100% одобрение от критиков.

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Ярослав Мудрый – тесть Европы

Ярослав Мудрий – тесть Європи (Украина, 2025, документальный)

Этот документальный фильм рассказывает о выдающейся роли в истории Украины легендарного правителя Киевской Руси – князя Ярослава Мудрого. Еще в детстве, будучи хромым мальчиком и подвергаясь издевательствам, он даже не подозревал, что станет тем, кто объединит разрозненные земли вокруг Киева и создаст мощное средневековое государство. Важную роль в его правлении сыграла жена – шведская принцесса Ингигерда. Вместе они начали дальновидную матримониальную политику, укрепляя международные союзы через браки своих детей с европейскими монархами. В итоге три дочери Ярослава стали королевами великих государств – Норвегии, Франции и Венгрии, закрепив влияние Киевской Руси на политической карте Европы.

Сняла фильм украинская кинематографистка Олеся Ногина, для которой это режиссерский дебют. До этого она работала как продюсер над комедиями "Свингеры" и "Соседка".

раша гудбай

(Украина, 2025, комедия/драма)

Новая украинская драматическая комедия от студии "Квартал 95" рассказывает историю украинки, которая 10 лет прожила под российской оккупацией, где ей полностью промыли мозги. Более того, она и сама стала проповедницей больных идей и фейков об Украине. Впрочем, уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину из-за непредвиденных обстоятельств героиня вместо России попала на Запад Украины, где реальность перевернула ее мир с ног на голову. Как сложится ее судьба и сможет ли она бросить вызов всему, что считала правдой?

Главные роли в фильме сыграли Екатерина Варченко (сериалы "Первые дни", "Пограничники"), Андрей Исаенко ("Я и Феликс", "Поезд в 31 декабря"), Анна Буткевич ("Где деньги?") и другие.

Режиссером фильма выступил Алексей Кирющенко, который до этого работал над сериалом "Слуга народа".

Гномы: Новые шляпы

Die Heinzels 2: Neue Mützen, Neue Mission (Германия, 2024, комедия/анимация)

Мир юной непоседливой гномки Эльфи перевернулся вверх дном, когда она узнала о существовании технически продвинутой банды гномов. В отличие от членов ее клана, эти гномы не знают меры во всем, что касается развлечений и острых ощущений. Сможет ли дружба Эльфи с самым молодым членом банды примирить два клана после более чем 250 лет вражды?

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов.

Фестиваль израильской анимации

(Израиль, 2025, анимация)

В этом году в Украине впервые пройдет фестиваль израильской анимации, который познакомит украинцев с последними мультипликационными новинками для взрослых из этой страны.

С 26 по 27 марта в столичном кластере "Краков" можно будет посмотреть несколько тематических подборок: "Израильские истории", "Рассказы взросления" и "Смешное и грустное".

Холланд

Holland (США, 2025, триллер)

В центре сюжета фильма – учительница из маленького городка на Среднем Западе подозревает своего мужа в двойной жизни, но все может быть куда хуже, чем она изначально представляла.

Главные роли в фильме сыграли Николь Кидман ("Муден Руж!", "Часы", "Хорошая плохая девочка"), Гаэль Гарсия Берналь ("И твою маму тоже", "Дурное воспитание"), Мэттью Макфедьен ("Смерть на похоронах", "Дэдпул и Росомаха") и другие.

Сняла фильм американский режиссер Мими Кейв, которая до этого выпустила тепло воспринятый критиками триллер "Свежатина" (2022).

Мировая премьера фильма состоялась 9 марта 2025 года на кинофестивале независимого кино SXSW в Техасе.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 40% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 45 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Фильм станет доступен на Amazon Prime Video с 27 марта 2025 года.

Квир

Queer (США, Италия, 2024, мелодрама)

Действие фильма происходит в начале 1950-х годов в Мехико. Уильям Ли, ветеран войны и американский экспатриант, перебивается временными работами. Блуждая по городским клубам, отчаянно одинокий, опиумно зависимый Ли увлекается моряком Юджином Аллертоном значительно моложе него.

Главные роли в фильме исполнили Дэниел Крейг (франшизы "Джеймс Бонд", "Достать ножи") и Дрю Старки (сериал "Внешние отмели").

Снял фильм итальянский режиссер Лука Гуаданьино ("Назови меня своим именем", "Суспирия", "Целиком и полностью", "Соперники").

Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре 2024 года, а впоследствии он выходил в ограниченный прокат в США и еще нескольких странах.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 77% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 65% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 72 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 5,7 из 10 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы").

Фильм станет доступен на Max с 28 марта 2025 года.

Список заветных желаний

The Life List (США, 2025, романтика/комедия)

В центре сюжета фильма – молодая женщина Алекс, которая после смерти матери выполняет ее наставления и начинает воплощать список своих детских мечтаний. В процессе героиня раскрывает семейные тайны, находит любовь и заново открывает себя.

Главную роль в фильме сыграла актриса и певица София Карсон ("Пурпурные сердца", "Ручная кладь").

Снял фильм канадский режиссер Адам Брукс, наиболее известный по ромкому "Да, возможно" 2008 года.

Фильм станет доступен на Netflix с 28 марта 2025 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы марта 2025 года – на этой неделе на Apple TV+ стартует сатирическая комедия "Студия", а на Paramount+ состоится премьера криминальной драмы "Мобленд".

Марина Григоренко