Объявлены номинанты на "Оскар 2020" (список)

Кто оказался в числе претендентов на премию "Оскар" в этом году.

13 января Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на самую престижную кинопремию года - "Оскар".

Список претендентов был оглашен в Лос-Анджелесе, трансляция проводилась на YouTube-канале премии.

Лучший фильм

"Ford против Ferrari"

"Ирландец"

"1917"

"Джокер"

"Однажды… в Голливуде"

"Паразиты"

"Кролик Джоджо"

"Маленькие женщины"

"Брачная история"

Лучший фильм на иностранном языке

"Паразиты" (Южная Корея)

"Корпус Кристи" (Польша)

"Страна меда" (Северная Македония)

"Боль и слава" (Испания)

"Отверженные" (Франция)

Лучший актер

Хоакин Феникс - "Джокер"

Леонардо Ди Каприо - "Однажды... в Голливуде"

Адам Драйвер - "Брачная история"

Джонатан Прайс - "Два Папы"

Антонио Бандерас - "Боль и слава"

Лучшая актриса

Синтия Эриво - "Гарриет"

Скарлетт Йоханссон - "Брачная история"

Рене Зеллвегер - "Джуди"

Сирша Ронан - "Маленькие женщины"

Шарлиз Терон - "Скандал"

Лучший режиссер

Пон Чжун Хо - "Паразиты"

Сэм Мендес - "1917"

Тодд Филлипс - "Джокер"

Мартин Скорсезе - "Ирландец"

Квентин Тарантино - "Однажды… в Голливуде"

Лучший актер второго плана

Том Хэнкс - "Прекрасный день по соседству"

Энтони Хопкинс - "Два папы"

Аль Пачино - "Ирландец"

Джо Пеши - "Ирландец"

Брэд Питт - "Однажды… в Голливуде"

Лучшая актриса второго плана

Кэти Бейтс - "Дело Ричарда Джуэлла"

Лора Дерн - "Брачная история"

Скарлетт Йоханссон - "Кролик Джоджо"

Флоренс Пью - "Маленькие женщины"

Марго Робби - "Скандал"

Лучший дизайн костюмов

"Джокер"

"Ирландец"

"Однажды… в Голливуде"

"Кролик Джоджо"

"Маленькие женщины"

Лучшая песня

I Can’t Let You Throw Yourself Away - "История игрушек 4"

(I’m Gonna) Love Me Agai - "Рокетмен"

Stand Up - "Гарриет"

I’m Standing With You - "Прорыв"

Into The Unknown - "Холодное сердце 2"

Лучшие визуальные эффекты

"1917"

"Мстители: Финал"

"Ирландец"

"Король Лев"

"Звёздные войны: Скайуокер. Восход"

Лучший анимационный фильм

"Клаус"

"История игрушек 4"

"Как приручить дракона 3"

"Потерянное звено"

"Я потерял тело"