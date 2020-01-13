Объявлены номинанты на "Оскар 2020" (список)
13 января Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на самую престижную кинопремию года - "Оскар".
Список претендентов был оглашен в Лос-Анджелесе, трансляция проводилась на YouTube-канале премии.
Лучший фильм
"Ford против Ferrari"
"Ирландец"
"1917"
"Джокер"
"Однажды… в Голливуде"
"Паразиты"
"Кролик Джоджо"
"Маленькие женщины"
"Брачная история"
Лучший фильм на иностранном языке
"Паразиты" (Южная Корея)
"Корпус Кристи" (Польша)
"Страна меда" (Северная Македония)
"Боль и слава" (Испания)
"Отверженные" (Франция)
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Лучший актер
Хоакин Феникс - "Джокер"
Леонардо Ди Каприо - "Однажды... в Голливуде"
Адам Драйвер - "Брачная история"
Джонатан Прайс - "Два Папы"
Антонио Бандерас - "Боль и слава"
Лучшая актриса
Синтия Эриво - "Гарриет"
Скарлетт Йоханссон - "Брачная история"
Рене Зеллвегер - "Джуди"
Сирша Ронан - "Маленькие женщины"
Шарлиз Терон - "Скандал"
Лучший режиссер
Пон Чжун Хо - "Паразиты"
Сэм Мендес - "1917"
Тодд Филлипс - "Джокер"
Мартин Скорсезе - "Ирландец"
Квентин Тарантино - "Однажды… в Голливуде"
Лучший актер второго плана
Том Хэнкс - "Прекрасный день по соседству"
Энтони Хопкинс - "Два папы"
Аль Пачино - "Ирландец"
Джо Пеши - "Ирландец"
Брэд Питт - "Однажды… в Голливуде"
Лучшая актриса второго плана
Кэти Бейтс - "Дело Ричарда Джуэлла"
Лора Дерн - "Брачная история"
Скарлетт Йоханссон - "Кролик Джоджо"
Флоренс Пью - "Маленькие женщины"
Марго Робби - "Скандал"
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Лучший дизайн костюмов
"Джокер"
"Ирландец"
"Однажды… в Голливуде"
"Кролик Джоджо"
"Маленькие женщины"
Лучшая песня
I Can’t Let You Throw Yourself Away - "История игрушек 4"
(I’m Gonna) Love Me Agai - "Рокетмен"
Stand Up - "Гарриет"
I’m Standing With You - "Прорыв"
Into The Unknown - "Холодное сердце 2"
Лучшие визуальные эффекты
"1917"
"Мстители: Финал"
"Ирландец"
"Король Лев"
"Звёздные войны: Скайуокер. Восход"
Лучший анимационный фильм
"Клаус"
"История игрушек 4"
"Как приручить дракона 3"
"Потерянное звено"
"Я потерял тело"