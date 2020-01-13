Объявлены номинанты на "Оскар 2020" (список)

Кто оказался в числе претендентов на премию "Оскар" в этом году.

13 января Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на самую престижную кинопремию года - "Оскар". Список претендентов был оглашен в Лос-Анджелесе, трансляция проводилась на YouTube-канале премии. Лучший фильм "Ford против Ferrari" "Ирландец" "1917" "Джокер" "Однажды… в Голливуде" "Паразиты" "Кролик Джоджо" "Маленькие женщины" "Брачная история" Лучший фильм на иностранном языке "Паразиты" (Южная Корея) "Корпус Кристи" (Польша) "Страна меда" (Северная Македония) "Боль и слава" (Испания) "Отверженные" (Франция) Читайте также"Оскар" снова пройдет без ведущего Лучший актер Хоакин Феникс - "Джокер" Леонардо Ди Каприо - "Однажды... в Голливуде" Адам Драйвер - "Брачная история" Джонатан Прайс - "Два Папы" Антонио Бандерас - "Боль и слава" Лучшая актриса Синтия Эриво - "Гарриет" Скарлетт Йоханссон - "Брачная история" Рене Зеллвегер - "Джуди" Сирша Ронан - "Маленькие женщины" Шарлиз Терон - "Скандал" Лучший режиссер Пон Чжун Хо - "Паразиты" Сэм Мендес - "1917" Тодд Филлипс - "Джокер" Мартин Скорсезе - "Ирландец" Квентин Тарантино - "Однажды… в Голливуде" Лучший актер второго плана Том Хэнкс - "Прекрасный день по соседству" Энтони Хопкинс - "Два папы" Аль Пачино - "Ирландец" Джо Пеши - "Ирландец" Брэд Питт - "Однажды… в Голливуде" Лучшая актриса второго плана Кэти Бейтс - "Дело Ричарда Джуэлла" Лора Дерн - "Брачная история" Скарлетт Йоханссон - "Кролик Джоджо" Флоренс Пью - "Маленькие женщины" Марго Робби - "Скандал" Читайте такжеОскар 2020: стали известны претенденты на премию – шортлист Лучший дизайн костюмов "Джокер" "Ирландец" "Однажды… в Голливуде" "Кролик Джоджо" "Маленькие женщины" Лучшая песня I Can’t Let You Throw Yourself Away - "История игрушек 4" (I’m Gonna) Love Me Agai - "Рокетмен" Stand Up - "Гарриет" I’m Standing With You - "Прорыв" Into The Unknown - "Холодное сердце 2" Лучшие визуальные эффекты "1917" "Мстители: Финал" "Ирландец" "Король Лев" "Звёздные войны: Скайуокер. Восход" Лучший анимационный фильм "Клаус" "История игрушек 4" "Как приручить дракона 3" "Потерянное звено" "Я потерял тело"

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