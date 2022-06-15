Какого числа Ореховый Спас в 2022-м году, а также когда отмечать Яблочный и Медовый - узнайте в материале УНИАН.

Летом православные верующие готовятся к нескольким крупным христианским праздникам. В апреле наступила Пасха 2022, а в июне Троица 2022. Также украинцы отметили Вознесение Господне 2022 и встретили День святого духа 2022. Совсем скоро, в августе, начнется празднование следующих важных событий в христианстве. УНИАН расскажет, когда первый Спас в 2022 году и что нужно делать в этот период.

Ранее мы напоминали, что 20 июня начинается Петров пост 2022.

Когда Медовый Спас 2022 - дата и традиции

Первый спас называется "Медовый", "Мокрый" или "Маковей" и наступает 14 августа - в тот же день, что и Успенский пост. В старину считалось, что именно с этой даты уже можно начинать собирать мед, а употреблять его допустимо только после освящения в церкви.

Название "Маковей" появилось неслучайно - люди собирали первый урожай мака на полях, а также освящали воду в открытых водоемах. Именно поэтому Медовый Спас еще называется "Мокрый".

Издавна хозяйки пекли пироги с маком, собирали полевые цветы, делали из них букеты и несли в церковь, чтобы освятить. С этого момента букеты становились обереговыми и защищали жителей дома от неудач. Считалось, что тот, кто съест кусочек освященного пирога с маком, будет здоровым весь год.

Яблочный Спас 2022 - дата и традиции

Через 5 дней, 19 августа, наступает "Второй", "Великий" или "Яблочный" Спас. На эту же дату выпадает еще один большой церковный праздник - Преображение Господне.

Славяне с этого дня начинали сбор яблок, груш и других фруктов, а также заготовка их на зиму, но если фрукты хотелось съесть свежими, то сделать это можно было только после похода в церковь. После этого хозяйки приступали к процессу кулинарии - варили компоты и варенья, а также пекли фруктовые пироги.

На Яблочный Спас освящать в церкви можно не только фрукты, но и орехи, мед, целебные травы, а также овощи.

Какого числа Ореховый Спас 2022 - дата и традиции

В самом конце лета, 29 августа, наступает третий, заключительный, Ореховый Спас. Названий у него больше, чем у первых двух: "Хлебный Спас", "Малый Спас", "Холщовый Спас", "Спас на полотне" и "Холодный Спас".

В эту дату принято собирать орехи, начинали посев озимых, пекли хлеб и готовились к осени. Можно в эту дату даже приготовить выпечку с орехами и освятить ее в церкви, а затем угостить желающих, желая им мира и благополучия.

Согласно народным поверьям, если на Ореховый Спас человек найдет или случайно купит двойной орех - его ждет удача и финансовое благополучие в наступающем году.

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