Почему Медовый Спас называют Маковеем и как правильно встречать эту дату в 2022-м году - узнайте в материале УНИАН.

Медовый Спас 2022 отмечается 14 августа - дата из года в год не меняется. Праздник приурочен к началу другого важного события - в этот же день начинается Успенский пост 2022. УНИАН расскажет, как отмечался Медовый Спас у славян и что по поводу этого праздника говорит церковь.

Почему называется Медовый Спас - история

"Медовый Спас" - это народное название праздника, где слово "Спас" - производное от "спасаться" или "запасаться". Издавна считалось, что именно с этой даты можно собирать мед в ульях и заготавливать его на зиму. То же самое касается орехов и меда, именно поэтому Спасов три - Медовый, Яблочный и Ореховый. Мы упоминали об этом, рассказывая, когда Спасы 2022.

Некоторые историки предлагают альтернативные варианты трактовки названия, где "Спас" - сокращение от слова "спаситель", то есть, Иисус Христос. Вторая версия гласит, что "спасы" - это название первых двух недель августа в лексиконе древних славян.

В народе Медовый Спас еще называют "Маковей" - в честь памяти христианских мучеников Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла. В народном календаре значится, что 14 августа созревал мак - его собирали и использовали для приготовления выпечки или другой продукции, так что, название можно отнести и к этому историческому факту.

Третье название праздника - "Мокрый Спас" или "Спас на воде". Эти фразы появились после того, как, согласно легенде, в Константинополе возникла страшная эпидемия. Избавиться от нее удалось лишь освящением водоемов, которое проводили с помощью частички креста, на котором был распят Сын Божий.

Что нужно делать в Медовый Спас - традиции

Пасечники в этот день должны собрать мед с ульев и отнести соты в церковь на освящение, после которого часть оставляли себе, а другую часть - подношение священникам.

У славян была традиция, которая сохранилась до сих пор - на Мокрый Спас нужно было ходить к водоемам и купаться в них всей семьей. Такой ритуал сулил крепкое здоровье и благополучие на весь год. Примечательно, что после Спаса на воде купаться в реках и озерах уже нельзя - вода начинает зацветать и становится более прохладной.

На Маковея хозяйки издавна собирали мак, освящали его в церкви и готовили из него булочки или пироги. В современном мире эта традиция также соблюдается, но мак можно купить в магазине - от этого суть обряда не изменится.

Медовый Спас для православных верующих - повод сходить в церковь, после чего люди собираются дома всей семьей и готовят праздничный ужин. Садятся за стол, читают молитвы и благодарят Бога, а затем каждый член семьи должен загадать желание и съесть ложку меда. Считается, что тогда все, что вы задумали, обязательно сбудется.

Что нельзя делать на Медовый Спас 2022

Кроме традиций, у этого праздника, как и у любого другого, существуют свои запреты. Воздержитесь от следующих действий, чтобы не разгневать Бога:

не ссорьтесь и не сплетничайте;

не работайте в огороде;

не убирайте в доме, не стирайте белье;

не занимайтесь рукоделием;

не отказывайте в помощи нуждающимся;

не устраивайте громких застолий.

Лучшее, что вы можете сделать в этот день - это сходить в храм. На Маковея в церкви святят мед, выпечку с маком и букеты из трав, которые называются "Маковейчики". Аконит, чабрец, бархатцы и мак - обязательные растения для такого букета, дополнительно можно добавить лекарственные травы.

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