Главной целью поста является воздержание от соблазнов человеческой жизни и подготовка к Пасхе.

Великий пост – особый период для всех православных христиан. Этот многодневный пост установлен в память о 40-дневный постничестве Иисуса Христа в пустыне. Его целью является подготовка к наиболее древнему и почитаемому празднику – Пасхе.

Когда Великий пост 2021 - дата

Даты начала и окончания Великого поста каждый год разные. Они зависят от праздника Пасхи. Однако этот пост имеет фиксированную продолжительность – 47 дней.

Начинается Великий пост в понедельник, за семь недель до Пасхи, а завершается накануне этого праздника. Пасха в этом году празднуется 2 мая. Таким образом, Великий пост в 2021 году продлится с 15 марта до 1 мая.

Великий пост 2021: что можно и запрещено есть

Это наиболее длительный и строгий пост. Под запретом мясо, молочные продукты и яйца, а также все блюда с содержанием указанных продуктов, в том числе и выпечка, соусы и сладости.

Читайте такжеВыходные в марте: сколько будут отдыхать украинцы в первый месяц весныВ первую и последнюю недели следует соблюдать особо строгий пост.

Понедельник, среда и пятница – самые суровые дни поста. Это дни сухоядения, когда разрешено питаться только блюдами, не прошедшими термическую обработку и без масла.

По выходным можно готовить горячую пищу с добавлением масла и выпить немного вина.

В такие большие праздники, как Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Вербное воскресенье (25 апреля), если же она не совпадает со Страстной седмицей, разрешается готовить блюда с рыбой и морепродуктами.

Основными же продуктами питания в это время есть овощи, фрукты, бобовые, орехи, сухофрукты, мед, хлеб, а также различные соленья и варенья.

Кроме ограничений в еде, верующие также рекомендовано воздерживаться от развлечений и алкоголя. Главными на этот период должны стать молитвы, ведь это время очищения души и тела.

В целом эти правила обязательны для соблюдения среди монахов, мирянам необязательно соблюдать Великий пост со всей строгостью. Каждому человеку следует в индивидуальном порядке вместе с духовником определять меру строгости своего поста.

Меню на Великий пост: питание по дням

15 марта (понедельник) - высшая степень строгости поста, то есть полное воздержание от пищи

16 марта (вторник) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

17 марта (среда) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

18 марта (четверг) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

19 марта (пятница) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

20 марта (суббота) - горячая пища с растительным маслом - разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла

21 марта (воскресенье) - горячая пища с растительным маслом - разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла

22 марта (понедельник) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

23 марта (вторник) - горячая пища без растительного масла - дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

24 марта (среда) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

25 марта (четверг) - горячая пища без растительного масла - дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

26 марта (пятница) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

27 марта (суббота) - горячая пища с растительным маслом - разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.

28 марта (воскресенье) - горячая пища с растительным маслом - разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла

29 марта (понедельник) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

30 марта (вторник) - горячая пища без растительного масла - разрешается вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

31 марта (среда) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

1 апреля (четверг) - горячая пища без растительного масла - разрешается вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

2 апреля (пятница) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

3 апреля (суббота) - горячая пища с растительным маслом - разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла

4 апреля (воскресенье) - горячая пища с растительным маслом - разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла

5 апреля (понедельник) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

6 апреля (вторник) - горячая пища без растительного масла - дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

7 апреля (среда) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

8 апреля (четверг) - горячая пища без растительного масла - разрешается вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

9 апреля (пятница) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

10 апреля (суббота) - горячая пища с растительным маслом - разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла

11 апреля (воскресенье) - горячая пища с растительным маслом - разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла

12 апреля (понедельник) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

13 апреля (вторник) - горячая пища без растительного масла - разрешается вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

14 апреля (среда) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

15 апреля (четверг) - горячая пища без растительного масла - разрешается вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

16 апреля (пятница) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

17 апреля (суббота) - горячая пища с растительным маслом - разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла

18 апреля (воскресенье) - горячая пища с растительным маслом - разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла

19 апреля (понедельник) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

20 апреля (вторник) - горячая пища без растительного масла - разрешается вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

21 апреля (среда) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

22 апреля (четверг) - горячая пища без растительного масла - разрешается вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

23 апреля (пятница) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

24 апреля (суббота) - Лазарева суббота - разрешается потребление рыбной икры, вареной растительной пищи (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла

25 апреля (воскресенье) - Вербное воскресенье - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов

26 апреля (понедельник) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

27 апреля (вторник) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

28 апреля (среда) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

29 апреля (четверг) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

30 апреля (пятница) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

1 мая (суббота) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

Вас также может заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН