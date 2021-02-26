Великий пост – особый период для всех православных христиан. Этот многодневный пост установлен в память о 40-дневный постничестве Иисуса Христа в пустыне. Его целью является подготовка к наиболее древнему и почитаемому празднику – Пасхе.
Когда Великий пост 2021 - дата
Даты начала и окончания Великого поста каждый год разные. Они зависят от праздника Пасхи. Однако этот пост имеет фиксированную продолжительность – 47 дней.
Начинается Великий пост в понедельник, за семь недель до Пасхи, а завершается накануне этого праздника. Пасха в этом году празднуется 2 мая. Таким образом, Великий пост в 2021 году продлится с 15 марта до 1 мая.
Великий пост 2021: что можно и запрещено есть
Это наиболее длительный и строгий пост. Под запретом мясо, молочные продукты и яйца, а также все блюда с содержанием указанных продуктов, в том числе и выпечка, соусы и сладости.
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Понедельник, среда и пятница – самые суровые дни поста. Это дни сухоядения, когда разрешено питаться только блюдами, не прошедшими термическую обработку и без масла.
По выходным можно готовить горячую пищу с добавлением масла и выпить немного вина.
В такие большие праздники, как Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Вербное воскресенье (25 апреля), если же она не совпадает со Страстной седмицей, разрешается готовить блюда с рыбой и морепродуктами.
Основными же продуктами питания в это время есть овощи, фрукты, бобовые, орехи, сухофрукты, мед, хлеб, а также различные соленья и варенья.
Кроме ограничений в еде, верующие также рекомендовано воздерживаться от развлечений и алкоголя. Главными на этот период должны стать молитвы, ведь это время очищения души и тела.
В целом эти правила обязательны для соблюдения среди монахов, мирянам необязательно соблюдать Великий пост со всей строгостью. Каждому человеку следует в индивидуальном порядке вместе с духовником определять меру строгости своего поста.
Меню на Великий пост: питание по дням
15 марта (понедельник) - высшая степень строгости поста, то есть полное воздержание от пищи
16 марта (вторник) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
17 марта (среда) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
18 марта (четверг) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
19 марта (пятница) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
20 марта (суббота) - горячая пища с растительным маслом - разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла
21 марта (воскресенье) - горячая пища с растительным маслом - разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла
22 марта (понедельник) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
23 марта (вторник) - горячая пища без растительного масла - дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
24 марта (среда) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
25 марта (четверг) - горячая пища без растительного масла - дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
26 марта (пятница) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
27 марта (суббота) - горячая пища с растительным маслом - разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.
28 марта (воскресенье) - горячая пища с растительным маслом - разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла
29 марта (понедельник) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
30 марта (вторник) - горячая пища без растительного масла - разрешается вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
31 марта (среда) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
1 апреля (четверг) - горячая пища без растительного масла - разрешается вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
2 апреля (пятница) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
3 апреля (суббота) - горячая пища с растительным маслом - разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла
4 апреля (воскресенье) - горячая пища с растительным маслом - разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла
5 апреля (понедельник) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
6 апреля (вторник) - горячая пища без растительного масла - дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
7 апреля (среда) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
8 апреля (четверг) - горячая пища без растительного масла - разрешается вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
9 апреля (пятница) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
10 апреля (суббота) - горячая пища с растительным маслом - разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла
11 апреля (воскресенье) - горячая пища с растительным маслом - разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла
12 апреля (понедельник) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
13 апреля (вторник) - горячая пища без растительного масла - разрешается вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
14 апреля (среда) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
15 апреля (четверг) - горячая пища без растительного масла - разрешается вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
16 апреля (пятница) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
17 апреля (суббота) - горячая пища с растительным маслом - разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла
18 апреля (воскресенье) - горячая пища с растительным маслом - разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла
19 апреля (понедельник) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
20 апреля (вторник) - горячая пища без растительного масла - разрешается вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
21 апреля (среда) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
22 апреля (четверг) - горячая пища без растительного масла - разрешается вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
23 апреля (пятница) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
24 апреля (суббота) - Лазарева суббота - разрешается потребление рыбной икры, вареной растительной пищи (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла
25 апреля (воскресенье) - Вербное воскресенье - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов
26 апреля (понедельник) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
27 апреля (вторник) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
28 апреля (среда) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
29 апреля (четверг) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
30 апреля (пятница) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
1 мая (суббота) - сухоядение - потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
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