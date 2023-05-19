Фармацевт - это не просто продавец лекарств, а человек с высшим медицинским образованием и широкими знаниями о медицине. Именно этот профессионал подскажет нам, что выпить от отравления и чем снять головную боль. Фармацевтам и провизорам в Украине посвящен отдельный праздник - День фармацевта 2023. Всего в нашей стране около 350 тысяч таких работников.
После начала полномасштабной войны в Украине работа фармацевтов стала особенно важной, ведь во многих прифронтовых городах больницы переполнены или не работают. В таких условиях работник ближайшей аптеки часто является единственным медицинским сотрудником, который может помочь больному. Поэтому в День фармацевта обязательно поблагодарите этих людей за их непростую работу.
Когда День фармацевта 2023 в Украине
День фармацевта в Украине отмечают ежегодно в третью субботу сентября. Праздник установлен по указу Леонида Кучмы в 1999 году. Традиционно в это торжество сотрудники аптек устраивали корпоративы и получали грамоты. День фармацевта 2023 отмечают 16 сентября.
У работников аптек также есть международный праздник. Всемирный День фармацевта отмечается ежегодно 25 сентября. Именно в эту дату 111 лет назад была создана Международная фармацевтическая федерация.
Поздравления с Днем фармацевта 2023
Всех прекрасных фармацевтов
Поздравляю от души,
В мире капсул и таблеток
Вы бесспорно хороши.
Разобрать всегда по силам
Даже сложный вам рецепт,
В этом деле, ох нелегком,
Равных вам уж точно нет.
От души желаю счастья,
Быть здоровыми всегда,
Чтобы личные рецепты
Не читать вам никогда.
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Фармацевтом быть непросто —
Надо много помнить, знать,
Отвечать на все вопросы
И улыбкой всех встречать.
Фармацевты понимают,
Как ответственен их труд.
Мы здоровья вам желаем.
Уважают пусть вас, чтут.
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Фармацевту Украины
От души желаю я,
Лишь для радости причины
Находить день ото дня!
И таблеточку с везеньем,
Непременно, отыскать,
Чтоб с прекрасным настроеньем
В каждый новый день вступать!
***
За здоровье Украины
Ты всегда стоишь стеной,
Фармацевт незаменимый,
Не старей вовек душой!
Неизменно, улыбайся,
Громкость радости прибавь,
Пусть тебе рецепт на счастье
Щедро выпишет судьба!
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Фармацевт, поздравляю с твоим днем! Огромного тебе счастья, побольше светлых дней, исполнения самых смелых и грандиозных планов, успешного бизнеса и, конечно, крепкого здоровья. Пусть клиенты ценят твой труд и каждый день тебя благодарят!
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Дорогой фармацевт, поздравляю тебя с профессиональным праздником! Спасибо тебе за твой важный и ответственный труд. Желаю тебе всегда иметь идеальное здоровье и прекрасное самочувствие, чтобы не было нужды обращаться к твоим коллегам!
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Поздравляю с Днем фармацевта! Желаю достойной зарплаты, хороших условий труда и всегда довольных клиентов. Чтобы здоровье тебя никогда не подводило и не было нужды ходить в аптеку. Желаю исполнить все мечты и прожить до 150 лет!
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С Днем фармацевта тебя! Пусть растет только зарплата, а не температура. Пусть тебе каждый день улыбаются люди, благодарные тебе за внимательность и профессионализм. Желаю, чтобы по жизни не пришлось принимать никаких лекарств, кроме витаминов!