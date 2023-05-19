День фармацевта посвящен всем людям, которые связаны с производством и продажей лекарств.

Фармацевт - это не просто продавец лекарств, а человек с высшим медицинским образованием и широкими знаниями о медицине. Именно этот профессионал подскажет нам, что выпить от отравления и чем снять головную боль. Фармацевтам и провизорам в Украине посвящен отдельный праздник - День фармацевта 2023. Всего в нашей стране около 350 тысяч таких работников.

После начала полномасштабной войны в Украине работа фармацевтов стала особенно важной, ведь во многих прифронтовых городах больницы переполнены или не работают. В таких условиях работник ближайшей аптеки часто является единственным медицинским сотрудником, который может помочь больному. Поэтому в День фармацевта обязательно поблагодарите этих людей за их непростую работу.

Когда День фармацевта 2023 в Украине

День фармацевта в Украине отмечают ежегодно в третью субботу сентября. Праздник установлен по указу Леонида Кучмы в 1999 году. Традиционно в это торжество сотрудники аптек устраивали корпоративы и получали грамоты. День фармацевта 2023 отмечают 16 сентября.

Видео дня

У работников аптек также есть международный праздник. Всемирный День фармацевта отмечается ежегодно 25 сентября. Именно в эту дату 111 лет назад была создана Международная фармацевтическая федерация.

Поздравления с Днем фармацевта 2023

Всех прекрасных фармацевтов

Поздравляю от души,

В мире капсул и таблеток

Вы бесспорно хороши.

Разобрать всегда по силам

Даже сложный вам рецепт,

В этом деле, ох нелегком,

Равных вам уж точно нет.

От души желаю счастья,

Быть здоровыми всегда,

Чтобы личные рецепты

Не читать вам никогда.

***

Фармацевтом быть непросто —

Надо много помнить, знать,

Отвечать на все вопросы

И улыбкой всех встречать.

Фармацевты понимают,

Как ответственен их труд.

Мы здоровья вам желаем.

Уважают пусть вас, чтут.

***

Фармацевту Украины

От души желаю я,

Лишь для радости причины

Находить день ото дня!

И таблеточку с везеньем,

Непременно, отыскать,

Чтоб с прекрасным настроеньем

В каждый новый день вступать!

***

За здоровье Украины

Ты всегда стоишь стеной,

Фармацевт незаменимый,

Не старей вовек душой!

Неизменно, улыбайся,

Громкость радости прибавь,

Пусть тебе рецепт на счастье

Щедро выпишет судьба!

***

Фармацевт, поздравляю с твоим днем! Огромного тебе счастья, побольше светлых дней, исполнения самых смелых и грандиозных планов, успешного бизнеса и, конечно, крепкого здоровья. Пусть клиенты ценят твой труд и каждый день тебя благодарят!

***

Дорогой фармацевт, поздравляю тебя с профессиональным праздником! Спасибо тебе за твой важный и ответственный труд. Желаю тебе всегда иметь идеальное здоровье и прекрасное самочувствие, чтобы не было нужды обращаться к твоим коллегам!

***

Поздравляю с Днем фармацевта! Желаю достойной зарплаты, хороших условий труда и всегда довольных клиентов. Чтобы здоровье тебя никогда не подводило и не было нужды ходить в аптеку. Желаю исполнить все мечты и прожить до 150 лет!

***

С Днем фармацевта тебя! Пусть растет только зарплата, а не температура. Пусть тебе каждый день улыбаются люди, благодарные тебе за внимательность и профессионализм. Желаю, чтобы по жизни не пришлось принимать никаких лекарств, кроме витаминов!

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