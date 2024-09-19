Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 20 сентября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

20 сентября по новому церковному календарю вспоминают благоверного князя Михаила Черниговскогo и его боярина Феодора, а также великомучеников Евстафия Плакиду, его жену и детей. Рассказываем о традициях и приметах 20 сентября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

20 сентября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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20 сентября по новому церковному календарю (3 октября по старому) - день памяти благоверного князя Михаила Черниговскогo и его боярина Феодора и великомучеников Евстафия Плакиды, его жены и детей.

Князь Михаил Черниговский занимал киевский престол в XIII веке. Осенью 1240 года к городу подступили монголы и Киеву нужна была помощь для отпора. Князь попытался взять в союзники Венгрию, Польшу и Германию, но, к сожалению, ему это не удалось, и Киев взяло войско Батыя. После этого на Русь прибыли послы хана, чтобы обложить ее данью. Кроме этого, на княжение Киевом нужно было получить разрешение хана - ярлык. Поэтому князь Михаил с боярином Федором отправились в Орду, но по приезду были казнены.

Существует несколько версий того, по какой причине это произошло, одна из них - от князя и боярина потребовали пройти через очищающий огонь и поклониться солнцу, прежде чем явиться на глаза Батыю, но православные князь с боярином отказались.

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Святой великомученик Евстафий Плакида жил в I веке и служил военачальником у римских императоров Тита и Траяна. До своего крещения Евстафий носил имя Плакида, а знали его как милосердного и щедрого человека. Однажды на охоте, в погоне за оленем, он стал свидетелем чуда: между рогами уставшего животного крест с распятием Господа. По возвращению домой Плакида крестился вместе со всей семьей.

Дальнейшая судьба Евстафия была не очень благосклонна к нему: он потерял свое имущество, а в странствиях - жену и детей. Военачальник стал простым крестьянином и так прожил 15 лет. Но все эти годы провел в молитве и смирении. Тем временем император Траян начал новую войну и вспомнил о своем полководце. Евстафия отправили в дальний поход, и в двух солдатах он узнал своих сыновей, а в одном из селений нашел жену, похищенную ранее.

Когда военачальник с победой вернулся в Рим, то император закатил празднество с жертвоприношением. Полководец отказался идти на поклон к языческим богам, заявив, что исповедует веру в Христа. Евстафия разжаловали, а позже он и его семья погибли мученической смертью.

Церковный праздник 20 сентября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы и день памяти преподобномученика Макария Каневского, архимандрита Овручского, Переяславского.

О чем говорят приметы на 20 сентября

По приметам дня ориентируются, какими будут погода в дальнейшем, а также зима:

на луке много шелухи - зима будет морозной;

опята появились - лето закончилось;

вишня еще не сбросила листья - зима будет теплой и влажной;

белые облака - к ненастью;

шишки на елках растут низко - скоро будут морозы, а если высоко - то морозным будет только конец зимы.

В народе 20 сентября - праздник Астафий Ветряк, Астафьевы ветры. В этот день по ветру предсказывали погоду: северный ветер - к стуже, южный - к потеплению, западный - к осадкам, а восточный - к теплой и солнечной погоде.

Что нельзя делать 20 сентября

20 сентября, как и в другой день, Церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, выступает против клеветы, осуждения и зависти, а также жадности, мести и отчаяния. Не следует отказывать тем, кто просит о помощи.

Народные приметы дня не советуют сегодня пересчитывать мелочь в кошелке - иначе в нем большие перестанут водиться, также нельзя возвращать чужую посуду или утварь пустой - в вашей посуде будет так же пусто.

Что можно делать 20 сентября

У святого Михаила просят исцеления от недугов и защиты от врагов. Святой Евстафий считается покровителем охотников, воинов, лесников, ему молятся о помощи в военных делах, хорошем урожае, сохранении семьи.

На Астафия нужно вынести и проветрить на улице одеяла, подушки и постельное белье - чтобы ветер "выдул" все болезни и проблемы.

20 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Федор, Александр, Олег, Михаил, Иван, Василий, Татьяна, Иларион.

По старому стилю именины празднуют Макар, Андрей, Петр, Николай, Александр, Иван, Лев, Евгений, Михаил, Степан, Василий.

Ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2024 с датами по старому и по новому стилю.

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