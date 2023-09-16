Ежегодно в третью субботу сентября отмечается День хирурга в Украине, когда украинцы поздравляют знакомых представителей сложной и ответственной профессии. В этом году праздник выпадает на 16 сентября.
В интернете можно найти информацию о том, что в эту дату отмечается Международный день хирурга. Однако англоязычные источники указывают, что Всемирный день хирурга отмечают 27 мая или 25 июня.
Профессия хирурга очень трудная и невероятно сложная. Хирург - это тот врач, попасть к которым боится каждый человек. Но вместе с этим хирург дарит нам последнюю надежду на выздоровление и полноценную жизнь. 16 сентября обязательно стоит поздравить близких и знакомых хирургов с профессиональным торжеством.
Поздравления с Днем хирурга в стихах и прозе
С праздником, хирург прекрасный,
Поздравляю я сейчас,
Много пациентов ваших
Помнят, ценят, любят вас.
Пожелать хочу здоровья,
Не тревожить чтоб коллег,
Счастья вам, добра, удачи,
Вы - прекрасный человек.
***
Хирургом быть совсем непросто,
Лежит ответственность на сердце.
Желаю я в карьере роста,
К успеху чтоб открылась дверца!
От благодарных пациентов
Отбоя чтобы не случалось,
И море радостных моментов
По твоей жизни расплескалось!
***
Тебе пожелаю, хирург,
Успешнее быть год от года,
И чтобы удача из рук,
Конечно, не вырвалась сроду!
И чтобы призванье твоё
Усладу душе приносило,
И пусть настроенье поёт,
Чтоб сил лет на сотню хватило!
***
Отрезаешь, пришиваешь
Но ты вовсе не портной.
Жизни с гордостью спасаешь,
Ты хирург наш золотой!
Не случится пусть ошибок
При работе за столом,
Зато мягкий свет улыбок
Дарит пациент потом!
***
Замечательный хирург,
Скальпель — твой надёжный друг,
И бесценное уменье
Дарит людям исцеленье!
Пусть растёт с годами опыт,
И успех не знает стопа,
И удача тебя любит,
И здоровье крепким будет!
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Поздравляю самого лучшего хирурга с профессиональным праздником! Я желаю тебе не терять профессионализма и решительности, желаю добиваться поставленных целей и признания своего таланта. Удачи тебе на операциях, успехов в трудовых буднях и ярких эмоций счастья каждый день.
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Поздравляю с Днем хирурга! Пусть у тебя никогда не будет сомнений в том, что какая-то операция тебе не по плечу. Желаю тебе быть лучшим в своем деле, умело орудовать скальпелем и зажимом, получать достойную зарплату и принимать много благодарностей от пациентов!
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Поздравляю с Днем хирурга и желаю выдержки, точности и усидчивости на работе, а также уюта и благополучия дома. Пускай удача сопутствует на каждой операции. Пусть пациенты доверяют и благодарят за благополучный исход. Желаю проводить все операции блестяще!
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С профессиональным праздником поздравляю замечательного врача, настоящего хирурга от Бога! От души желаю успешных стартов и благополучных завершений любого дела, отменного профессионализма и стопроцентного мастерства рук, высокой репутации и как врача, и как простого человека. Пусть будущее будет счастливым, а настрой - всегда оптимистичным!
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Умелого врача и светлого человека поздравляю с Днем хирурга. Желаю от всей души бодрых сил и уважения, высокого профессионализма и только успешных операций, благополучия и счастья, оптимизма и уверенности в себе, всех земных благ и удачи!