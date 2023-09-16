День хирурга - хороший повод поздравить родных представителей этой профессии.

Ежегодно в третью субботу сентября отмечается День хирурга в Украине, когда украинцы поздравляют знакомых представителей сложной и ответственной профессии. В этом году праздник выпадает на 16 сентября.

В интернете можно найти информацию о том, что в эту дату отмечается Международный день хирурга. Однако англоязычные источники указывают, что Всемирный день хирурга отмечают 27 мая или 25 июня.

Профессия хирурга очень трудная и невероятно сложная. Хирург - это тот врач, попасть к которым боится каждый человек. Но вместе с этим хирург дарит нам последнюю надежду на выздоровление и полноценную жизнь. 16 сентября обязательно стоит поздравить близких и знакомых хирургов с профессиональным торжеством.

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Поздравления с Днем хирурга в стихах и прозе

С праздником, хирург прекрасный,

Поздравляю я сейчас,

Много пациентов ваших

Помнят, ценят, любят вас.

Пожелать хочу здоровья,

Не тревожить чтоб коллег,

Счастья вам, добра, удачи,

Вы - прекрасный человек.

***

Хирургом быть совсем непросто,

Лежит ответственность на сердце.

Желаю я в карьере роста,

К успеху чтоб открылась дверца!

От благодарных пациентов

Отбоя чтобы не случалось,

И море радостных моментов

По твоей жизни расплескалось!

***

Тебе пожелаю, хирург,

Успешнее быть год от года,

И чтобы удача из рук,

Конечно, не вырвалась сроду!

И чтобы призванье твоё

Усладу душе приносило,

И пусть настроенье поёт,

Чтоб сил лет на сотню хватило!

***

Отрезаешь, пришиваешь

Но ты вовсе не портной.

Жизни с гордостью спасаешь,

Ты хирург наш золотой!

Не случится пусть ошибок

При работе за столом,

Зато мягкий свет улыбок

Дарит пациент потом!

***

Замечательный хирург,

Скальпель — твой надёжный друг,

И бесценное уменье

Дарит людям исцеленье!

Пусть растёт с годами опыт,

И успех не знает стопа,

И удача тебя любит,

И здоровье крепким будет!

***

Поздравляю самого лучшего хирурга с профессиональным праздником! Я желаю тебе не терять профессионализма и решительности, желаю добиваться поставленных целей и признания своего таланта. Удачи тебе на операциях, успехов в трудовых буднях и ярких эмоций счастья каждый день.

***

Поздравляю с Днем хирурга! Пусть у тебя никогда не будет сомнений в том, что какая-то операция тебе не по плечу. Желаю тебе быть лучшим в своем деле, умело орудовать скальпелем и зажимом, получать достойную зарплату и принимать много благодарностей от пациентов!

***

Поздравляю с Днем хирурга и желаю выдержки, точности и усидчивости на работе, а также уюта и благополучия дома. Пускай удача сопутствует на каждой операции. Пусть пациенты доверяют и благодарят за благополучный исход. Желаю проводить все операции блестяще!

***

С профессиональным праздником поздравляю замечательного врача, настоящего хирурга от Бога! От души желаю успешных стартов и благополучных завершений любого дела, отменного профессионализма и стопроцентного мастерства рук, высокой репутации и как врача, и как простого человека. Пусть будущее будет счастливым, а настрой - всегда оптимистичным!

***

Умелого врача и светлого человека поздравляю с Днем хирурга. Желаю от всей души бодрых сил и уважения, высокого профессионализма и только успешных операций, благополучия и счастья, оптимизма и уверенности в себе, всех земных благ и удачи!

День хирурга - открытки

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