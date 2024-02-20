20 февраля - День Героев Небесной Сотни, которые в 2014-м положили свои жизни за будущее государства.

20 февраля в Украине чествуют День памяти Героев Небесной Сотни. В этот день вспоминают трагические события января-февраля 2014 года, когда в ходе Революции Достоинства произошли массовые расстрелы протестующих. 20 февраля в центре столицы, на Майдане Независимости, погибло больше всего активистов.

День Героев Небесной Сотни - история даты

В конце 2013-го - начале 2014-го в Украине начались массовые протесты - украинцы выступили против политики тогдашней власти и ее отказа от европейской интеграции. В результате в стране произошла смена власти - тогдашний президент Виктор Янукович и его соратники бежали за границу, а кульминацией событий, получивших название Революции Достоинства, стало массовое противостояние на Майдане Независимости в Киеве между протестующими и силовиками. Как следствие, в период с 18-20 февраля 2014 года погибло наибольшее количество людей...

Список Небесной Сотни открылся еще 22 января 2014 года. Сначала от огнестрельных ранений в центре столицы погибли активисты Майдана Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. В тот же день в лесу под Киевом нашли тело со следами пыток активиста Юрия Вербицкого. До 18 февраля 2014 года насчитывалось уже 9 погибших, а с этого дня на Майдане начались массовые расстрелы. С 18 по 20 февраля погибло больше всего людей - 78 человек, после 20 февраля - еще 20. Почти сразу всех погибших назвали "Небесная Сотня", хотя на самом деле их было больше ста.

Дата 20 февраля - День памяти Героев Небесной Сотни - была установлена указом Президента Украины 11 февраля 2015 года, с целью увековечения большой человеческой, гражданской и национальной отваги и самоотверженности, силы духа и стойкости граждан, которые изменили ход истории нашего государства.

В этом году мы в десятый раз чтим память Героев Небесной Сотни - в десятый раз в условиях войны с Россией.

День Героев Небесной Сотни - мероприятия

Ежегодно в эти дни в Украине Музей Майдана совместно с партнерами проводят мероприятия к памятной дате - чествуют павших участников Революции, которые отдали свою жизнь за идеалы демократии и права и свободы украинцев. В этом году ряд событий проходит под лозунгом "Остаемся достойными своих героев!"

18 февраля в столице состоялись мероприятия по чествованию погибших 18 февраля 2014 года в Мариинском парке, панихида в память Героев Небесной Сотни и борцов за независимость Украины в Свято-Михайловском Златоверхом соборе, прошло шествие памяти к Аллее Героев Небесной Сотни. 19 февраля на Контрактовой площади в столице открылась уличная выставка бельгийского фотографа Джима Сюмкая "Киев 2014. Возвращение".

20 февраля, в День чествования Героев Небесной Сотни, запланированы следующие мероприятия:

10:00-12:00 - церемониал памяти Героев Небесной Сотни и участников Революции Достоинства (аллея Героев Небесной Сотни, г. Киев);

12:00 - ежегодная тихая акция в память о погибших во время Революции Достоинства "Ангелы памяти" (аллея Героев Небесной Сотни);

12:30-13:30 - открытие уличной фотовыставки "Майдан Сич. Так началась война" (площадь Независимости);

12:00- 19:00, день открытых дверей Музея истории города Киева, выставка "Земные пути Небесной Сотни".

Также с 10:00 до 18:00 будет проходить медиамарафон: 10 лет российской агрессии. Украинский путь к справедливости. Майдан. Крым. Восток. Полномасштабное вторжение.

На 22 февраля запланированы:

18:00-19:00 - тематический вечер "Плывет кача: песня, ставшая реквиемом" (информационно-выставочный центр Музея Майдана);

телетрансляция концерта памяти и силы "10 лет несокрушимости" по чествованию Героев Небесной Сотни и всего Небесного Воинства Украины (дата и время трансляции - в программе Общественного).

Кроме этого, по всей Украине проходят выставки, экскурсии, круглые столы, шествия памяти, инсталляции и панихиды.

Также, кроме официальных мероприятий, Национальный музей Революции Достоинства продолжил видеопроект "Характеры достоинства" - короткие истории о детстве, поступках, мечтах и стремлениях Героев Небесной Сотни в рассказах ближайших родственников, как напоминание нам о цене свободы и ответственности за ее сохранение.

Официальное число Небесной Сотни - 107 человек. Это были люди разного возраста, разной национальности, разных профессий и социального статуса. Самым молодым из них был Назарий Войтович - ему было всего 17. Самому старшему - Ивану Наконечному - 82.

День Героев Небесной сотни - видео Национального музея Революции Достоинства

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