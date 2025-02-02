2 февраля 2025 года украинцы узнали, когда ожидается весна в нашей стране.

2 февраля ежегодно и традиционно определяется продолжительность и погодные условия, которые ожидают нас на протяжении весны, по поведению специально "назначенного" сурка. Таким в Украине является "прорицатель" Тимка III в Харькове. Однако в этот раз, он, впервые за 21 год, вообще не вышел к публике, сообщает "Суспільне. Харків".

Текущая теплая зима стала причиной того, что грызуны и вовсе не впадали в спячку. Из-за этого ученые их Харьковского национального университета им. Каразина решили не приглашать журналистов на День сурка, чтобы не причинять животным дополнительный стресс. Но ученые все равно рассказали о прогнозе от сурка.

"Говорит, что в этом году весна никуда и не уходила. Она у нас есть и будет. Обязательно будет весна. Но говорит, еще могут быть морозы, небольшие. И снежок еще может покрыть землю", — подчеркнул заведующий биостанцией Владимир Грубник.

Видео дня

Как происходит этот "ритуал"

Ежегодно 2 февраля сурка достают из норы и "спрашивают" прогноз погоды. Если, в нашем случае, Тимко не видит своей тени из-за пасмурного дня, значит весна будет ранней.

Если же светит солнце, значит зима продлится еще минимум 6 недель (до середины марта).

Интересные новости из области погоды

Ранее УНИАН сообщал, что на Солнце произошла крупнейшая за полмесяца вспышка. В этом корональном выбросе массы есть компонент, направленный на Землю. Как сообщается, регион Солнца, где произошла вспышка, в настоящее время движется к центру солнечного диска. Из-за этого Земле угрожает магнитная буря.

Кроме того, в Аргентине на глазах у туристов перевернулся айсберг. "Это явление является редким и известно как "откол айсберга". Это откалывание кусков льда от ледника. Если центр тяжести куска находится достаточно высоко, он может даже перевернуть ледяную глыбу", - сообщает портал AccuWeather.

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