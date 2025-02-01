Рассказываем, какой церковный праздник отмечают православные 2 февраля по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать, у кого именины.

2 февраля по новому церковному календарю православные отмечают один из самых важных, двунадесятых праздников - Сретение Господне. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты, а также какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 2 февраля (15 февраля по старому стилю) - великий праздник Сретение Господне. В это время христиане вспоминают события, описанные в Евангелии от Луки - о том, как святые Иосиф и Дева Мария, согласно древнему обычаю, принесли маленького Иисуса в храм, чтобы посвятить сына Богу. Ранее УНИАН подробно рассказывал о празднике Сретение Господне и его обычаях.

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Какой церковный праздник 2 февраля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия, схимника и Лаврентия, затворника Киево-Печерских, а также мучеников Инны, Пинны и Риммы. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 2 февраля

По приметам дня судят, какой будет весна, а в народе считают, что в этот день зима встречается с летом:

если на Сретение оттепель - весна будет теплой;

идет снег - весна будет дождливой и длинной;

метель 2 февраля - к поздней и холодной весне, снег пошел - будет хороший урожай пшеницы;

разгулялся сильный ветер - будет урожай фруктов, а если погода спокойная - уродится лен.

В народе есть поговорка о погоде в этот день: "На Сретение солнце - на лето, зима - на мороз". Но зима все равно постепенно идет на убыль, а весна, наоборот - набирает силу.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 2 февраля церковь, как и в любой другой день, порицает ругань, злость, ложь, лень, зависть, жадность, отчаяние. Не следует отказывать в помощи, обижать кого-либо, мстить.

В народе на Сретение есть ряд строгих запретов. Что сегодня нельзя делать по народным приметам:

отправляться в дорогу;

рубить деревья;

убирать в доме и рукодельничать.

По народным поверьям, если нарушить последний запрет, то в дом может попасть молния. В церкви подобных запретов нет, но считается, что в праздник нужно найти время для молитвы.

Что можно делать 2 февраля

В православный праздник сегодня верующие идут в храм - там проходят праздничные литургии, освящают свечи и воду. В молитвах ко Всевышнему и Деве Марии просят семейного благополучия, здоровья, исцеления больных.

Освящение свечей на Сретение - старейшая традиция. Перед началом литургии совершается особый "Чин благословения свещъ": над свечами произносят молитву, окропляют их святой водой и раздают верующим. Такую свечу зажигают дома каждый раз во время молитвы. Также на Сретение освящают воду - в народе ее считают целебной, которая может помочь от болезней и сглаза.

Кто отмечает день ангела 2 февраля

Именины сегодня по церковному календарю отмечает Василий.

По старому стилю день ангела у Ефима, Инны, Павла, Льва.

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