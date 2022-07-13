Когда в Украине отмечают День пожарной охраны ВСУ и какого числа мы его встретим в следующем году - узнайте в материале УНИАН.

В 2009 году в Украине учредили новый праздник - День работников пожарной безопасности ВСУ. Цель события - поддержать престиж военной службы и работы в органах пожарной безопасности и пожарных подразделениях ВСУ. Теперь праздник ежегодно отмечается 13 июля, а УНИАН подскажет, какие картинки с днем пожарной охраны Украины можно отправить спасателям.

День пожарной охраны Украины - поздравления и открытки

Поздравляю с Днем работников пожарной безопасности ВСУ и пожелать от души хочу бравых сил, отменной подготовки, высокой безопасности, постоянной удачи, успешных дел, стабильного благополучия и замечательных идей.

***

Работников пожарной безопасности ВСУ, героев, хранящих наше спокойствие, поздравляем с профессиональным праздником. Спасибо за ваше мужество, проявленное в самых экстремальных ситуациях, когда лишь самоотверженные люди способны сохранить присутствие духа. Желаем здоровья вам и вашим близким. Мира, добра, благополучия!

Поздравляем наших героев, спасателей, мужественных и самоотверженных людей - работников пожарной безопасности ВСУ с профессиональным праздником. Мы выражаем глубокую благодарность за ваш труд, за вашу готовность по первому сигналу прийти на помощь. Спасибо за тысячи сохраненных жизней, за спасенные семьи. Пусть фортуна всегда будет вашим спутником, а огонь будет укрощен и побежден.

***

Поздравляю с Днем работников пожарной безопасности ВСУ. Хочу пожелать высокой бдительности и абсолютной уверенности, невероятных сил и предельной осторожности. Пусть ни одна искра не прошмыгнет мимо тебя, пусть ни одно пламя не разгорится под твоим надзором. Удачи в работе и благого счастья в жизни.

С Днем работников пожарной безопасности ВСУ. Пусть дети страны спичками не балуются, а взрослые всегда ответственно подходят к обращению с огнём. Но, если, вдруг, пожар случится, желаю не робеть и не теряться, а лихо, браво и достойно вести борьбу с языками пламени. Успехов в работе, благополучия в жизни, здоровья и непобедимой отваги сердца!

***

Я присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в твой адрес и в адрес твоих коллег! Пожарный - это замечательная профессия, ты можешь гордиться своим трудом каждый день! От лица всех людей, которым ты помог в тяжелый час, я говорю тебе спасибо за твою нелегкую и опасную службу!

Вас также могут заинтересовать новости: