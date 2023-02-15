День киберспорта посвящен необычному виду спорта, для которого используется только компьютерная мышь и клавиатура.

Ежегодно 15 февраля в Украине отмечают День киберспорта. Киберспортом называют соревнования в компьютерных играх. Для них не требуется физическая подготовка, но нужна быстрая реакция, умение анализировать ситуацию, внимательность и острый ум.

В День киберспорта проводятся презентации и пресс-конференции, посвященные этому виду спорта. Часто в эту дату организовываются соревнования с денежными призами. А родные и друзья киберспортсменов в эту дату поздравляют их с праздником.

В Украине есть ещё одна дата, посвященная киберспорту - это 7 сентября.

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Киберспорт в Украине - история и интересные факты

Киберспорт в Украине существует так же давно, как и сами компьютерные игры. В крупных киберспортивных играх, таких как Quake, CS:GO, Fortnite и других были сформированы украинские команды. Однако очень долго киберспорт не имел официального статуса в Украине, а лишь считался хобби.

Самой известной украинской киберспортивной командой считается NAVI по Dota 2. Этот коллектив получил всемирную популярность и выиграл много престижных наград.

В 2017 году в нашей стране появилась Федерация киберспорта в Украине, которая популяризировала киберспорт, тренировала команды, устраивала чемпионаты и искала инвесторов и спонсоров для украинского киберспорта.

В 2020 году киберспорт официально был признан видом спорта в Украине. А в в 2021 был проведен самый крупный на данный момент в Украине чемпионат по киберспорту с призовым фондом 1,5 миллионов гривень.

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