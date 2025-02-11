Узнайте, как привлечь счастье в свою жизнь в праздник 11 февраля.

Сегодняшний день связан с несколькими приметами и народными приметами, которые привлекут радость в вашу жизнь. Мы подробно рассказали, какой праздник 11 февраля наступает в Украине и в мире, чего нельзя делать и кто родился из знаменитостей.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти епископа Власия Севастийского. Ему молятся о помощи в лечении заболеваний горла и о здоровье домашнего скота. По старому стилю верующие чтят затворника Лаврентия Печерского.

Ранее мы детально писали, какой сегодня церковный праздник наступает у православных.

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Какой сегодня праздник в Украине

Профессиональный праздник сегодня в Украине - День работников ЗАГСов. Это совсем молодое торжество, учрежденное в 2022 году. В этот день мы чествуем труд людей, которые помогают нам зарегистрировать брак, сменить фамилию, получить свидетельство о рождении и смерти. Без этих профессионалов не проходит ни один этап жизни.

В эту дату родились такие выдающиеся украинцы: казацкий летописец Самийло Величко, собирательница фольклора Ольга Рошкевич, художник Антон Середа, генетик Сергей Гершензон.

Какой сегодня праздник в мире

В мире отмечают 11 февраля праздник Международный день девочек и женщин в науке. В это торжество в мире отмечают успехи женского пола в различных научных отраслях, а также добиваются гендерного равенства в образовании в развивающихся странах.

Другие известные сегодня праздники - День белой рубашки, День безопасности в интернете, День больного, День основания Японии, День независимости Ватикана.

Из мировых знаменитостей сегодня родились изобретатель Томас Эдисон, музыканты Джин Винсент, Майк Шинода и Шерил Кроу, актеры Бёрт Рейнольдс, Натали Дормер и Дженнифер Энистон.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Власьев день. У крестьян было принято заботиться о домашнем скоте. Животным давали вкусный корм, берегли от работы, убирали в хлеву. День считается удачным для покупки телят, ягнят и птенцов домашней птицы.

По давним народным приметам эту дату по возможности стоит провести вместе с семьей, или хотя бы поужинать в кругу родных. Тогда в течение целого года в семье будет царить взаимопонимание и забота.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Если помнить, какой сегодня праздник, то вы точно не нарушите его запреты. А запрещено сегодня ругаться, ссориться с родными, вспоминать старые обиды, завидовать другим. Не стоит делать дорогие покупки, иначе купленная вещь прослужит недолго. Нельзя мыть грязную посуду.

В этот день известны следующие погодные приметы:

если до этой даты семь дней подряд были заморозки, то весь февраль будет морозным;

сильный ветер предвещает оттепель;

деревья покрыты инеем - к холодам;

наступила оттепель - до самого марта будет тепло.

Погода 11 февраля будет пасмурной или облачной в большинстве областей, с температурой около нуля. Осадков не ожидается.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю День ангела 11 февраля наступает у Всеволода, Гавриила, Георгия, Дмитрия, Егора, Захара.

По старому стилю праздник 11 февраля празднуют Дмитрий, Иван, Игнат, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Роман, Юлиан, Яков, Ян.

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