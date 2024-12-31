Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 1 января по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

1 января по новому церковному календарю отмечают большой праздник -Обрезание Господне, а также вспоминают Василия Кесарийского (Великого). В народном календаре - Васильев день. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 1 января (14 января по старому стилю) - Обрезание Господне и день памяти святого Василия Великого (Кесарийского).

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Василий жил в IV веке в Кесарии Каппадокийской, был родом из знатной и богатой христианской семьи. Обучала Василия бабушка - ее считали просвещенной христианкой. После смерти отца Василий переехал на учебу в Константинополь, а после - в Афины. Известно, что он в совершенстве знал математику, физику, астрономию, философию, медицину, риторику. Когда Василий вернулся домой, то сначала преподавал риторику, позже его посвятили в сан диакона и пресвитера. Это были времена гонений на христиан, но он, не боясь преследований, защищал православную веру и выступал с проповедями, за что снискал высокое уважение и большую любовь.

После себя Василий оставил богословские труды - беседы на разные псалмы, произведения в защиту учения о Святой Троице, книги о Крещении и другие. Также святому приписывают изобретение иконостаса, авторство многочисленных проповедей и молитв.

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Обрезание Господне считается в православной церкви великим праздником. В этот день вспоминают, как Дева Мария и Иосиф Обручник принесли младенца в храм и там вместе с наречением имени совершили обряд обрезания. По новому календарю праздник приходится на 1 января - на восьмой день после праздника Рождества Христова.

Какой церковный праздник 1 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Илии Муромца, Печерского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 1 января

Приметы этого дня говорят о погоде в дальнейшем и урожае:

сильный ветер в этот день - будет урожай фруктов;

эхо далеко идет - жди сильные морозы;

утром иней на деревьях - к урожайному году;

снегири расчирикались - жди снег.

В народе 1 января - праздник Васильев день. Согласно приметам, если в этот день первым, кого повстречаешь на улице, будет мужчина, то удача будет сопутствовать весь год.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 1 января не следует ругаться и сквернословить, ссориться, злиться, оскорблять близких, думать о плохом, желать зла, лениться, отказывать в помощи. Церковь порицает жадность, зависть, сплетни, месть.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: злоупотреблять спиртными напитками и объедаться, венчаться, охотиться и резать скот, выбрасывать мусор и делать уборку, а также давать деньги в долг (как и брать). Сичтается, что тот, кто нарушит эти запреты, накличет на себя беду.

Что можно делать 1 января

В православный праздник сегодня обращаются к святому Василию с просьбами защитить от бед, болезней и злых людей. Считается, чтосвятой помогает обрести душевный покой, также святитель - покровитель учащихся и свиноводов.

В этот день принято собираться с родными и близкими за общим столом, желать друг другу здоровья, добра и мира, просить прощение, отпускать обиды. Хорошо 1 января помочь нуждающимся - верят, что таким образом люди становятся ближе к Господу и очищаются от грехов.

По народным приметам в этот день первым порог дома должен переступить мужчина, еще лучше, если он будет светловолосым - тогда в доме будет счастье и успех.

Еще одна из традиций Васильева дня - посевание, когда мальчики-подростки, набрав зерен, ходят по домам и, разбрасывая зерно, желают хозяевам здоровья и богатства. Выметать такое зерно нельзя - это оберег, через некоторое время его нужно собрать, а весной посадить. Также 1 января принято загадывать желания - считается, что все загаданное сбудется.

Кто отмечает день ангела 1 января

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Григорий, Петр, Трофим, Платон, Николай, Иван, Вячеслав, Богдан, Александр, Федот, Василий.

По старому стилю день ангела у Григория, Ильи и Тимофея.

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