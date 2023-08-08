Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

9 августа в церкви почитают великомученика и целителя Пантелеймона. В народном календаре день называется Пантелеймона. О традициях и запретах этого дня - в материале.

9 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Пантелеймон родился в III веке, в Никомедии, при рождении его назвали Пантолеон. Он учился в языческой школе, позже выучил врачебное дело и стал лечить людей бесплатно. Как-то он познакомился с христианином Ермолаем, который скрывался от язычников, послушал проповедь и решил принять крещение. Случилось это после того, как Пантолеон молитвой воскресил мальчика, который умер от укуса змеи. Врач продолжал лечить людей, в том числе больных в тюрьмах.

На Пантелеймона донесли императору-язычнику Максимиану. Тот пытался заставить Пантелеймона отречься от христианства, но лишь усугублял все - наблюдая, как святой исцелял неизлечимо больных, все больше людей начинали верить в Христа. Пантелеймона поддавали разнообразным пыткам и хотели казнить, но не смогли нанести ему вреда. И лишь когда сам святой попросил, ему отсекли голову.

Видео дня

Память святого почитают 9 августа по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать его будут 27 июля.

Народные приметы на 9 августа

По приметам дня судят, какими будут погода в ближайшее время, урожай и осень:

кузнечики прыгают - будет стоять ясная и сухая погода;

муравьи закрывают входы в муравейнике - соберется дождь;

на дубе много желудей - будет богатый урожай;

капуста рано начала завязываться в кочаны - к холодной осени.

В народе 9 августа - праздник Пантелеймона, или его еще называли Палий.

9 августа - что сегодня нельзя делать

В этот церковный праздник есть немного, но строгих запретов:

нельзя ругаться, злиться, сквернословить;

ни в коем случаем нельзя отказывать в помощи нуждающимся - это грех, так как святой Пантелеймон всегда помогал людям;

категорически запрещено делать какую-либо работу, особенно работать в поле или на огороде - этот день следует посвятить молитве.

По народному поверью, если нарушить этот запрет, то святой в виде кары может поджечь урожай хлеба. Отсюда пошло и второе название праздника - Палий.

Что можно делать 9 августа

Святому Пантелеймону молятся о крепком здоровье и излечении от всяких болезней. Святой считается покровителем врачей, больных и военных, поэтому в день Пантелеймона идут в храм и ставят свечу за раненных военных - святой способен исцелить даже самых тяжелых больных.

В этот день нужно собирать лечебные травы - они имеют целебные свойства, а также принято готовить пироги с капустой из нового урожая. Считается, что они придают сил и здоровья. Такими же пирожками следует угостить больных и нуждающихся.

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