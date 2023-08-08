Народный праздник 9 августа известен под названиями Пантелеймон-целитель, Пантелеймонов день.

Православная церковь 9 августа чтит память христианского целителя Пантелеймона, талантливого врача, который безвозмездно лечил больных.

Наши предки издавна заметили, что в этот народный праздник начинают завиваться капустные листы. День проводили в огороде - собирали лук, чеснок, огурцы, помидоры. Из овощей готовили консервацию на зиму. Но работа в поле в этот день была под запретом. Говорили, что если в этот день косить сено или возить зерно, то молния такому человеку урожай сожжет.

В народный праздник 9 августа хозяйки обязательно готовили блюда из молодой капусты - борщ, голубцы, пироги. Верили, что блюда из капусты в этот день не только принесут крепкое здоровье, но и гарантируют богатый урожай в этом году. Выпечкой из капусты угощали кумовьев и родных, а остатки овоща квасили.

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В праздник 9 августа можно освятить в церкви собранные колосья. Освященное зерно хранили для особых случаев, например, для приготовления свадебного каравая.

9 августа - знак Зодиака

Рожденный человек 9 августа по знаку Зодиака - Львы. Именинники этого дня очень талантливые и настоящие профессионалы своего дела. На работе их очень уважают. Для них очень важна самореализация. Такие люди склонны к постоянным перепадам настроения. У них часто меняются вкусы и им трудно заводить постоянные отношения.

Что нельзя делать 9 августа

В день Пантелеймона нельзя браться за новую работу, начинать важные и трудные проекты.

Нельзя в этот день проявлять равнодушие к чужим проблемам и болезням, отказывать в совете и просьбах близким людям, иначе и вам в трудной ситуации не помогут.

В этот праздник запрещено неуважительно и грубо относиться к медработникам, иначе святой Пантелеймон накажет человека за непочтительность.

Неудачный день для работы в поле, сбора зерна, скашивания травы, помола муки - такие работы могут закончиться пожаром или солнечным ударом.

Не загорайте в этот день, иначе испортите кожу.

В этот день нельзя пересчитывать мелочь и тратить деньги из заначки, чтобы не было финансовых проблем.

Приметы погоды 9 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если на кустах огурцов пожелтели листья, то осень будет ранней и с коротким бабьим летом.

Чем выше муравейники строят муравьи, тем морознее будет зима.

В лесу сильно пахнет грибами - к ранней, но теплой осени.

Если жуки и бабочки летают низко над землей, то погода будет хорошей.

Кузнечики высоко прыгают - к улучшению погоды.

На калине появилось много ягод - к холодной и снежной зиме.

Если виноград уже сладкий, то август будет жарким.

Утром на траве нет росы - к похолоданию.

Радуга 9 августа предвещает очень богатый урожай.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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