Какой церковный праздник отмечают 8 марта по новому и старому стилю, запреты дня и у кого именины.

8 марта по новому церковному календарю православные вспоминают святого Феофилакта исповедника. В народном календаре - Вербоносица. О запретах и приметах этого дня, что отмечают в церкви 8 марта по старому стилю - рассказываем в материале.

8 марта 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

8 марта по новому стилю (21 марта по старому) - день памяти святого Феофилакта исповедника, епископа Никомедийского.

Святой Феофилакт жил в Константинополе в VIII веке. Это были времена, когда шла иконоборческая ересь: одно время в Византии запретили почитание святых икон, которое считали чуть ли не идолопоклонством. С этой ересью боролись многие константинопольские патриархи, в том числе и святой патриарх Тарасий, учеником которого был Феофилакт.

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Феофилакт много лет провел в монашеском подвиге, в обители на пустынном берегу Черного моря и имел дар чудотворения. По преданию, как-то во время жары по его молитве из пустого сосуда потекла вода - и жнецы, трудившиеся на полях, смогли напиться. Через некоторое время Феофилакт стал епископом Никомидийским, а в Константинополе в это время пришел к власти новый император-иконоборец Лев Пятый. Патриарх Никифор, преемник Тарасия, не смог убедить его не нарушать мир Церкви. Феофилакт, который присутствовал при разговоре, обличил еретиков и предсказал императору скорую гибель. За это епископа сослали в отдаленную крепость. Там святитель провел 30 лет и там же умер. Через два года после его смерти почитание икон было восстановлено.

Праздник 8 марта по старому стилю - день памяти священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.

О чем говорят приметы на 8 марта

В народном календаре 8 марта - праздник Вербоносица. К этому времени начинала распускаться верба. Приметы дня говорят о погоде:

какая погода сегодня - таким будет и лето;

прилетели жаворонки - весна будет теплой;

туман в этот день - еще будут заморозки;

если на Вербоносицу ударит мороз - продержится долго.

В народе говорят: "Верба распустилась - весна к лету снарядилась".

Что можно делать 8 марта

В этот день к святому обращаются с просьбами укрепить в вере, дать сил вынести житейские невзгоды, просят мира и чуда.

Издавна в народе верят в чудодейственную силу вербы, поэтому на Вербоносицу женщинам нужно принести в дом несколько вербовых веточек и поставить их на видном месте - чтобы изгнать из жилища тяжесть зимы. В старину вербой хлестали тело - для весенней легкости, а если болела голова, то веточку вербы разминали и клали под платок, чтобы боль отступила. Считается также, что в этот день нужно обязательно помочь тому, кто попросит.

Что нельзя делать 8 марта

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - злиться, ругаться, отказывать в помощи.

В народе считается, что в этот день не стоит начинать новые дела, отправляться в дальнюю дорогу и давать деньги в долг.

8 марта - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Афанасий, Владимир, Иван.

Ранее мы публиковали православный календарь на март 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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