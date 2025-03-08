Дата 8 марта известна многими праздниками, но особенно важна она для женщин.

Сегодняшняя дата известна многими торжествами, одно из которых посвящено половине населения. Мы рассказали самые интересные факты про сегодняшний день - какой праздник 8 марта отмечают в Украине и в мире, какие есть запреты и кто из знаменитостей родился.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти епископа Феофилакта Никомедийского. По старому стилю верующие чествуют великомученика Феодора Тирона. Ранее мы подробно писали, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.

Какой сегодня праздник в Украине

Профессиональный праздник сегодня в Украине - День землеустроителя. В этот день поздравляют специалистов, которые распределяют земельные ресурсы и следят за рациональным использованием земли.

Видео дня

В этот день родились такие выдающиеся украинцы: скульптор Инна Коломиец, режиссер Леонид Осика, певец Макс Барских.

Какой сегодня праздник в мире

Всемирно известное торжество 8 марта - праздник Международный женский день. Он посвящен достижениям сфере женских прав и проблемам, с которыми до сих пор сталкивается женский пол. В этот день принято поздравлять женщин и желать им успеха во всех начинаниях.

Помимо Дня женщин в мире также наступают сегодня праздники День генеалогии, День поясных сумок, День отключения гаджетов, День арахиса в шоколаде, День отчества.

Из мировых известных людей родились сегодня композитор Карл Бах, фармацевт Игнатий Лукасевич, радиохимик Отто Ган, биохимик Эдуард Кендалл, музыкант Гэри Нюман.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен как Вербоносица, поскольку начинает цвести верба. По давним приметам, женщинам в этот день нужно сорвать несколько вербовых веток и поставить в вазу с водой. Таким образом можно сделать мощный оберег от бед. Для крепкого здоровья в этот день стоит слегка побить вербой больные места.

8 марта принято жертвовать милостыню и помогать нуждающимся. Наши предки верили, что сделанное добро вернется человеку в двойном размере.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают в народе, чтобы не нарушить его запреты. Сегодня нельзя ссориться с родными, нарушать Великий пост, отказывать в помощи, жадничать. Также большим грехом считается сегодня рубить деревья, особенно березы и ивы.

В этот день существуют такие погодные приметы:

если ударили морозы, то ещё в течение недели будет прохладно;

с крыш сильно капает вода - к разливу рек;

на иве набухли почки - к потеплению;

прилетели жаворонки и ласточки - больше заморозков не будет.

Погода 8 марта принесет Украине почти летнее тепло с небольшой облачностью. Осадков и сильного ветра не ожидается.

У кого День ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 8 марта отмечают Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дементий, Иван, Ян.

По старому стилю в праздник 8 марта принято поздравлять обладателей имён Александр, Алексей, Демьян, Иван, Клим, Кузьма, Михаил, Николай, Сергей, Ян, Матрена.

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