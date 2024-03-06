Какой церковный праздник отмечают 7 марта по новому и старому стилю, запреты дня и у кого именины.

7 марта по новому церковному календарю православные вспоминают святого Павла Препростого и отмечают день памяти иконы Божией Матери "Споручница грешных". В народном календаре - Павел Капельник. О запретах и приметах дня, что отмечают в церкви 7 марта по старому стилю - рассказываем в материале.

7 марта 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

7 марта по новому стилю (20 марта по старому) - день памяти святого Павла Препростого, прославившегося своими благими делами.

Павел жил в Египте в III-IV веке. За простоту и добросердечность его назвали Препростым. Значительную часть своей жизни он провел в монастыре Антония Великого, куда ушел после измены жены.

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Когда Павел пришел к Антонию, тот поначалу не хотел принимать к себе в мужчину - считал, что Павел не сможет жить отшельником и посоветовал ему пойти в монастырь с менее строгими правилами. Тогда Павел, чтобы убедить святого Антония, три дня провел у его кельи без воды и еды. Антоний сжалился, но все-таки заставил Павла держать пост, петь псалмы и всю ночь провести в молитве. Мужчина стойко выдержал все испытания, и тогда святой Антоний разрешил ему остаться.

Все годы в монастыре Павел усердно молился и много трудился, за это был наделен даром исцелять людей и изгонять бесов и до последних дней жизни помогал людям. По преданию, как-то к Антонию привели бесноватого юношу, но Антоний отправил того к Павлу со словами: "Я не смогу справиться с княжеским легионом, это дело Павла". Святой Павел несколько раз пытался изгнать беса, но у него не получалось. Тогда он стал на камень и проговорил Иисусу, что не сойдет с места, пока не освободит человека - бес покинул юношу, и превратившись в змея, ушел в Красное море.

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7 марта по новому стилю - день памяти иконы "Споручница грешных". Это чудотворная икона Божией Матери, о целительной силе которой долгое время никто не знал.

Откуда взялась икона - до сих пор загадка. Впервые о ней упоминается в середине XIX столетия, тогда она находилась в часовне Одрино-Николаевского мужского монастыря. Образ был очень ветхим и ему никто не молился, но вскоре прихожанам храма в снах начало приходить, что икона имеет чудотворную силу. Люди рассказали об этом священникам, и святыню перенесли в храм. Икона стала помогать тем, кто обращался к ней, известно, что она исцеляла больных во время эпидемии холеры.

В Украине известна древняя Корецкая икона Божьей Матери "Споручница грешных", которая находится в Корецком Свято-Троицком монастыре (Ровенская область).

Праздник 7 марта по старому стилю - день памяти мучеников Маврикия и 70-ти воинов, пострадавших за веру в IV веке.

О чем говорят приметы на 7 марта

В народном календаре 7 марта - праздник Павел Капельник, прозвали его так из-за весенней капели. Приметы дня говорят о том, какой будет весна:

жаворонки прилетели - весна будет теплой;

день выдался солнечным - ближайшие 40 дней тоже будут такими;

холодно в этот день - жди до конца весны еще 40 морозных дней;

облака плывут быстро и высоко - установится хорошая погода.

В народе считают, что с Павла Капельника начинается весна, но не совсем настоящая. Говорят: "С крыш капает, а за нос цапает".

Что можно делать 7 марта

День хорошо провести время с семьей и близкими, чем-то помочь нуждающимся.

Как уже говорили, на Павла Капельника обычно сильно капало с крыш - в народе считалось, что так же громко падают и тяжкие грехи. Поэтому в этот день следует помолиться и просить очистить души от греха.

Иконе "Споручница грешных" молятся с просьбами избавить от инфекций, эпидемий, скорби, отчаяния и уныния, исцелить от бессонницы, защитить от сглаза и порчи. Также Богородицу просят о прощении грехов. Слово "Споручница" означает "Поручительница" - то есть, Богородица поручается перед Сыном за всех людей и непрестанно молится за всех, кто обращается к Ней.

Что нельзя делать 7 марта

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, желать зла, сплетничать, отказывать в помощи, поддаваться унынию.

Не советуют в этот день выяснять отношения - долго не помиритесь. По народным приметам не стоит 7 марта пересаживать цветы и сажать что-либо - растения могут не прижиться.

7 марта - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анна, Антонина, Василий, Николай, Павел, Евгений, Емельян, Евдокия, Екатерина, Ксения.

Ранее мы публиковали православный календарь на март 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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