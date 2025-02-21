Какой церковный праздник отмечают верующие 22 февраля, запреты дня, у кого именины.

22 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают мучеников Апамейских - Маврикия и 70 святых. Также в этот день - Вселенская родительская суббота (мясопустная). Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 22 февраля (7 марта по старому стилю) - день памяти мучеников Маврикия и 70-ти воинов, пострадавших за веру в IV веке.

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Маврикий жил в III-IV веках в Сирии, в городе Апамее. Сам он был военачальником, но тайно исповедовал христианство. Об этом стало известно, когда в городе начались религиозные гонения, Маврикия и его сына судили. Они отказались отречься от веры, и их приговорили к пыткам. 70 воинов Маврикия решили разделить судьбу своего командира. В результате всех их подвергли жестоким наказаниям: избивали, бросали в костер, а затем обмазали медом и оставили на болоте, где их в течение десяти дней жалили комары и оводы.

Маврикия и его воинов похоронили с почестями, частицы их мощей сейчас находятся на Кипре.

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22 февраля в церкви проходит особый поминальный день - Вселенская (мясопустная) родительская суббота, первая в этом году. По обычаю в эту дату поминают не только умерших родственников, но и всех христиан, поэтому субботу и называют Вселенская.

Ранее мы уже рассказывали, какие традиции имеет Мясопустная родительская суббота и чего не следует делать в этот день.

Какой церковный праздник 22 февраля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти мученика Никифора Антиохийского, преподобного Панкратия, затворника Киево-Печерского, а также обретение мощей святителя Иннокентия. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 22 февраля

В народном календаре 22 февраля - праздник Маврикиев день. По приметам дня судят, какой будет погода:

холодно - лето будет дождливым;

снег начал таять - к хорошему урожаю;

день солнечный - год будет теплый;

сухо в этот день - осень будет погожая;

если метель или вьюга - весна затянется.

В старину верили, что в этот день начинают возвращаться скворцы, грачи и ласточки, хотя на самом деле все зависит от погоды. Но если какие-то из этих птиц вернулись, то знай - весна будет ранней.

Что нельзя делать 22 февраля

В церковный праздник 22 февраля, как и в любой другой день, церковь порицает сквернословие, ругань, сплетни и ложь, а также лень, жадность, зависть и отчаяние. Нельзя отказывать в помощи, обижать людей и животных.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не советуют стирать, гладить, вышивать, а особенно подметать и мыть полы - поверья говорят, что так можно вымести из дома счастье.

Что можно делать 22 февраля

В православный праздник сегодня святых мучеников просят дать сил вынести все посланные жизненные испытания.

В старину в это время начинали готовиться к полевым работам, на поляи огороды вывозили удобрения. Считается, что если сегодня посадить раннюю капусту на рассаду, то можно собрать хороший урожай.

Кто отмечает день ангела 22 февраля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Андрей, Варвара, Виктор, Владимир, Елизавета, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, Николай, Параскева, Сергей, Степан, Фёдор, Филипп.

По старому стилю день ангела у Василия, Геннадия, Ивана, Иннокентия, Никифора, Панкратия, Петра.

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