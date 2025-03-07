Дата 7 марта имеет несколько уникальных народных обычаев, о которых нужно знать.

Сегодняшняя дата известна несколькими народными обычаями и интересными приметами. Мы рассказали всё, что нужно знать об этой дате - какой праздник 7 марта наступает в Украине и в мире, какие известные люди сегодня родились и что строго запрещено делать.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти святого Павла Препростого и иконы Божьей Матери "Споручница грешных". По старому стилю верующие чтят мученика Маврикия и с ним 70-ти воинов. Читайте в другом нашем материале подробности о том, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных праздник сегодня в Украине нет. У православных верующих продолжается Великий пост 2025, в течение которого нельзя есть животные продукты.

Видео дня

В этот день родились такие выдающиеся украинцы: командант УСС Григорий Коссак, художник Порфирий Мартынович, режиссер и мультипликатор Владимир Дахно.

Какой сегодня праздник в мире

В мире отмечают 7 марта праздник Всемирный день молитвы. Проводится он в первую пятницу марта. В этот день христиане всего мира молятся о справедливости, утешении, благополучии для всех народов. У украинцев остается востребованной молитва за воинов Украины и скорейшую победу в войне.

Также в мире известны сегодня праздники День быть услышанным, День рождения телефона, День благодарности сотрудникам, День выключенных гаджетов.

Из выдающихся мировых личностей родились в эту дату изобретатель фотографии Джозеф Ньепс, прозаик Алессандро Мандзони, философ Томаш Масарик, композитор Морис Равель, писатель Кобо Абе.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Павел Капельник, поскольку начинает сильно капать с крыш. Наши предки копали и святили колодцы, умывались снегом, принимали водные процедуры. По приметам, вода в этот день становится целебной и излечивает болезни.

Верующие молятся иконе "Споручница грешных" о прощении грехов, избавлении от чувства вины, утешении в горе. Эту дату, по давним верованиям, стоит провести вместе с семьей. Тогда в семьей целый год будет царить взаимопонимание.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить о том, какой сегодня праздник отмечают в народе, чтобы не нарушить его запреты. В этот день категорически нельзя ссориться с родными, иначе в семье до конца года будут постоянные конфликты.

7 марта известны такие погодные приметы:

прилетели аисты и скворцы - больше морозов не будет;

если птицы начали вить гнезда, то скоро значительно потеплеет;

какой день сегодня (морозный или теплый), такими будут следующие 40 дней;

дождь в эту дату предвещает разлив рек.

В Украине погода 7 марта будет солнечным или с небольшой облачностью, а воздух в большинстве областей прогреется до +15°.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю День ангела 7 марта отмечают Василий, Евгений, Емельян, Лаврентий, Нестор, Николай, Нил, Павел, Эмиль, Анна, Антонина, Евдокия, Екатерина, Катарина, Ксения, Мария, Матрена, Надежда, Оксана.

По старому стилю в праздник 7 марта поздравляют обладателей имен Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Теодор, Федор, Филипп, Ян, Арина, Варвара, Елизавета, Ирина, Прасковья.

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