Какой церковный праздник отмечают 3 апреля по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

3 апреля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобного Никиту Исповедника, а также отмечают день памяти иконы Божией Матери "Неувядаемый Цвет". Рассказываем о запретах и приметах дня, что празднуют в церкви 3 апреля по старому стилю.

3 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

3 апреля по новому стилю (16 апреля по старому) - день памяти преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского, иконы Божией Матери "Неувядаемый Цвет".

Икона "Неувядаемый Цвет" или "Благоуханный Цвет" - одна из самых почитаемых святынь и один из самых красивых образов, который излучает нежность и радость. Он написан примерно в XVI-XVII веке на Афоне, а оригинал иконы находится в Греции на стене в монастыре Преображения.

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В основе этого образа - тексты гимна-акафиста, где Богородица и Иисус сравниваются с неувядаемыми и благоуханными цветами. "Ты еси Корень девства и Неувядаемый Цвет чистоты", - так звучит он.

Существует много иконографических канонов образа. Пресвятую Богородицу изображают по пояс или восседающей на престоле, но обязательно присутствуют цветы - они помещены в вазонах или сплетены в виде гирлянд, украшают жезлы. Чаще всего Деву Марию изображают с белой лилией, которая символизирует непорочность.

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Никита Исповедник жил в VIII–IX веках. Он родился в Кесарии Вифинской (ныне - территория Турции), воспитывался в христианских традициях. В юности он прислуживал в церкви, а со временем принял монашество в Мидикийском монастыре. Спустя 7 лет он стал пресвитером, а потом - игуменом обители.

Преподобный Никита имел дар исцеления: своей молитвой он помогал заговорить глухонемому, сумасшедшего делал здравомыслящим. При императоре Льве Армянине Никиту Исповедника отправили в тюрьму - за то, что он обличал еретиков и иконоборцев. Но даже там он непрестанно молился и творил чудеса.

Умер преподобный Никита в 824 году, святые мощи его также имеют способность исцелять. Никиту Исповедника считают защитником слабых - детей и больных людей.

Праздник 3 апреля по старому стилю - день памяти преподобного Иакова, епископа Катанского (Сицилийского).

О чем говорят приметы на 3 апреля

В народном календаре 3 апреля - праздник Никита Водопол. По приметам дня судят о погоде:

если сегодня дождь - весна будет поздней и ненастной;

солнечная погода - будет жаркое лето и хороший урожай;

много березового сока - лето будет дождливое;

гром гремит - погода вскоре испортится.

По народным приметам в Никитин день просыпается водяной.

Что можно делать 3 апреля

Молитва иконе "Неувядаемый Цвет" дает силы и наставляет на праведный путь, помогает сохранить красоту и молодость. Перед образом просят утешения в горе, разрешения семейных проблем. Девушки молятся о счастливом замужестве, женщины - защитить семью от невзгод. Раньше ликом Пресвятой благословляли в день свадьбы молодую невесту. Хотя и считается этот образ Пресвятой женским, молиться перед ним может каждый верующий.

Продолжается Великий пост 2024, тем, кто постится, в этот день разрешается горячая пища без масла.

По народным поверьям в этот день следует угостить водяного - хлебом, кашей, куриными потрохами, и можно идти на рыбалку. Считается, что если умыться отстоянной водой, а затем вылить ее под молодое деревце, то прибавиться сил.

Что нельзя делать 3 апреля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, сплетничать, обижаться и обижать, унывать и отказывать в помощи.

В народе говорят, что в этот день не стоит шуметь на берегу водоема.

3 апреля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Никита, Ксения, Юлия, Марина, Альбина.

Ранее мы публиковали православный календарь на апрель 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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