Какой церковный праздник отмечают верующие 21 марта по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

21 марта по новому церковному календарю чтут святителя Кирилла, епископа Катанского, и святителя Фому, патриарха Константинопольского. В народе день прозвали Фомин. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 21 марта (3 апреля по старому стилю) - день памяти святителя Кирилла и святителя Фомы.

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Святитель Кирилл родился в Антиохии (ныне Турция) и жил в І-ІІ веках. Он был учеником апостола Петра, с которым они вместе странствовали. Когда они приехали на Сицилию, в город Катанию, то Петр поставил там Кирилла епископом.

Святитель Кирилл мудро управлял паствой, вел благочестивый образ жизни и обрел дар чудотворения. Известен случай, когда по его молитве горькая вода в источнике стала питьевой. Это чудо обратило в христианскую веру многих язычников. Умер Кирилл в глубокой старости, похоронен в Сицилии.

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Святитель Фома жил в VI-VII веке, в Константинополе (ныне Стамбул). Сначала он был диаконом, а затем ризничим в Храме святой Софии, а после смерти святого патриарха Кириака в 607 году, Фому поставили новым патриархом.

По преданию, в эти годы в Галате (Малая Азия) явилось знамение: во время крестного хода тяжелые кресты вдруг без причины стали ударяться друг о друга и разламываться. Патриарх обратился к прозорливцу - преподобному Феодору Сикеоту - за разъяснением. Тот сказал, что церковь ожидают раздоры и беды, а империю - нашествия варваров. Фома решил, что не сможет выдержать таких испытаний и попросил преподобного Феодора помолиться, чтобы Господь его душу взял раньше.

Умер патриарх в 610 году, а для Византии вскоре действительно начались смутные времена: пришлось воевать с персами. Иерусалим пал, а Животворящий Крест Господень захватили и увезли в Персию. Таким образом все предсказанное сбылось. Святыню вернули домой только при следующем императоре.

Какой церковный праздник 21 марта по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Феофилакта, исповедника, и великомученика Феодора Тирона. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 21 марта

В народе 21 марта - праздник Фомин день. По его приметам судят о будущем урожае и погоде:

гром в этот день - год будет урожайным;

у березы много сока - к дождливому лету;

появились комары - жди скорого потепления;

небо ясное - к дождю.

Также по погоде 21 марта можно судить, каким будет лето.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 21 марта не следует сплетничать, хвастать, завидовать, осуждать, отказывать в помощи. Церковь не одобряет ложь, лень, жадность, отчаяние.

Продолжается Великий пост: те, кто постится, в этот день должны придерживаться сухоядения. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням. Но при этом важно помнить, что ограничение в еде - не главное во время поста, намного важнее следить за своими мыслями, словами и поступками.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: ругаться с кем-либо или желать зла - вскоре вернется обратно.

Что можно делать 21 марта

В православный праздник сегодня обращаются к святым дня - просят о защите, исцелении, помощи в укреплении веры, сил вынести жизненные невзгоды и молить Бога о нас.

Народные приметы советуют в этот день сделать уборку - считается, что, выметая сор, можно избавиться даже от серьезных болезней. Также в 21 марта хорошо помириться с теми, с кем долго были в ссоре.

Кто отмечает день ангела 21 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Кирилл, Фома, Филимон и Яков.

По старому стилю день ангела у Афанасия, Владимира, Ивана.

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