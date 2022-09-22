Народный праздник 22 сентября имеет названия Иоаким и Анна, Поднесеньев день.

Христиане отмечают церковный праздник 22 сентября в честь Анны и Иоакима, родителей Девы Марии. 21 сентября в честь рождения Божьей Матери церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы, а на следующий день чтит её родителей.

Праведным Анне и Иоакиму молятся при бесплодии. Считается, что молитва в этот день поможет забеременеть даже тем женщинам, которые уже утратили надежду. Люди, у которых уже есть ребенок, могут помолиться о рождении второго. Обращаться к святым нужно с искренней верой в сердце.

В этот день люди чтили солнце. Приближается день осеннего равноденствия, который выпадает на 23 сентября в этом году. Сегодня последний день в году, когда день ещё длиннее ночи, поэтому солнце в этот день "провожали".

Видео дня

В День Анны и Иоакима существовала традиция ходить в гости к молодоженам и смотреть, как они уживаются вместе. Молодые муж и жена готовили угощения для родных и показывали свой быт.

С 22 сентября наши предки начинали заготавливать дрова на зиму. Также с этого дня перемалывают зерно на мельницах.

Что нельзя делать 22 сентября

Если на посуде появилась трещина или надкол, то такую посуду лучше выбросить. Есть и пить из неё нельзя. Не рекомендуется есть рыбу сегодня. Неудачный день для сбора орехов и грибов.

Приметы погоды 22 сентября

Если с этой даты не началось бабье лето, то ещё неделю теплеть не будет.

Если с вишни ещё не опали листья, то заморозки будут нескоро.

Много паутины на деревьях - к теплой и погожей осени.

Если на луке много шелухи, то зима будет холодной и морозной.

Лужи покрылись коркой льда - к сильным морозам и короткому бабьему лету.

Вас также могут заинтересовать новости: