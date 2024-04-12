Какой церковный праздник отмечают 13 апреля по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

13 апреля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают священномученика Артемона. Также в этот день - поминальная суббота четвертой седмицы Великого поста. Рассказываем о традициях дня, его приметах и запретах и кого почитают в церкви 13 апреля по старому стилю.

13 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

13 апреля по новому стилю (26 апреля по старому) - день памяти священномученика Артемона Лаодикийского.

Артемон жил в III веке в области Лаодикия (Малая Азия). Его родители были христианами, а сам Артемон с малых лет служил в храме.

Видео дня

Когда Артемон был уже в преклонном возрасте и служил священником, император Диоклетиан начал гонения на христиан. Но Артемон и святитель Сисиний, не испугавшись, горячо убеждали свою паству оставаться твердыми в вере. Случилось так, что военачальник преследователей, Патрикий, по дороге к храму Артемона упал без сил. Патрикий призвал Сисиния и, заявив, что уверовал в Христа, попросил о помощи. Сисиний помолился, и болезнь ушла. Но Патрикий слукавил и схватил Артемона. Старца принудили принести жертву в капище, где было полно ядовитых змей, но после молитвы святого они погибли. Жрецы, увидевшие это, уверовали в Христа.

Старец Артемон совершил еще немало чудес, но в 303 году был казнен.

***

13 апреля по старому и новому календарю в церкви проходит поминальная суббота четвертой седмицы (недели) Великого поста. В этот верующие идут в храм, чтобы помолиться за упокой усопших родственников, посещают кладбища, чтобы почтить память умерших.

Праздник 13 апреля по старому стилю - день памяти священномученика Ипатия, епископа Гангрского.

О чем говорят приметы на 13 апреля

В народном календаре 13 апреля праздник - Фомаида Медуница, названный так в честь святой мученицы Фомаиды, память которой также совершается в этот день.

По его приметам судят об урожае и погоде:

дуб уже распустился - лето будет жарким;

кукушка громко поет - установится теплая погода;

звездная ночь в этот день - год будет урожайным.

13 апреля принято собирать медуницу - растение, из которого готовят отвар от кашля, простуды и воспаления легких. По приметам, именно в этот день медуница наполняется целебной силой.

Что можно делать 13 апреля

В этот день молятся священномученику Артемону - просят защитить от зла, ведомого и неведомого, укрепить веру, дать сил и стойкости перед испытаниями, а также излечить от болезней близких и детей.

В родительскую субботу 13 апреля в церквях проходят панихиды по умершим. Сегодня принято поминать усопших родственников и близких, можно пойти в церковь, подать заупокойную записку на службе, отнести "панихидку" или же помолиться дома. Продолжается Великий пост 2024 - тем, кто постится, разрешается горячая пища с растительным маслом.

По народным традициям в этот день принято готовить салат с молодым щавелем и зеленый борщ.

Что нельзя делать 13 апреля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, ссориться, отказывать в помощи, плохо отзываться об умерших, распивать алкоголь и устраивать шумные поминальные застолья.

Народные приметы не советуют 13 апреля отправляться в дальнюю дорогу и делать крупные покупки.

13 апреля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Марфа, Марта, Георгий, Егор, Дмитрий и Феодосий.

Вас также могут заинтересовать новости: