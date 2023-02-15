Как быстро и легко приготовить ароматный зеленый борщ - читайте в статье.

Зеленый борщ - одно из вкуснейших блюд украинской кухни. Его можно готовить по оригинальному рецепту, а можно и немного разнообразить - все зависит от желания.

Ранее мы рассказывали, как приготовить красный украинский борщ - рецепт, который никого не оставит равнодушным.

Зеленый борщ - проверенный рецепт

Для приготовления вам понадобятся:

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мясо - 500 грамм;

картофель - 400 грамм;

морковь - 1 штука;

яйца - 4 штуки;

щавель - 200 грамм;

укроп и петрушка;

зеленый лук;

лавровый лист;

перец горошком.

В кастрюлю наливаем три литра воды, выкладываем мясо и варим на небольшом огне около 1,5 часов. В готовый бульон сыплем перец горошком и специи по вкусу. Затем добавляем порезанные кубиками картофель и морковь и варим еще около 30 минут.

После этого выкладываем в бульон нарезанные отварные яйца, щавель, лук, петрушку и укроп. Варим еще около 5 минут, накрываем крышкой и оставляем на 10-15 минут.

Подавать зеленый борщ можно со сметаной, майонезом или любым соусом, который вам по душе.

Борщ без мяса - постный рецепт

Для приготовления вам понадобятся:

картофель - 3 штуки;

морковь - 1 штука;

лук - 1 штука;

яйца - 4 штуки;

щавель - 1 штука;

лавровый лист.

Наливаем в кастрюлю 1,5 литра воды, ставим ее на огонь. Затем высыпаем в емкость порезанный картофель, а сами нарезаем морковь и лук. Щавель мелко рубим на досточке.

Добавляем к картофелю порезанные морковь и лук, доводим до кипения и варим на медленном огне около 15-20 минут. После этого выкладываем в борщ щавель и специи по вкусу. Варим еще около 10 минут, выключаем и накрываем крышкой.

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