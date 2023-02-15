Как приготовить борщ - простые рецепты / фото ua.depositphotos.com

Зеленый борщ - одно из вкуснейших блюд украинской кухни. Его можно готовить по оригинальному рецепту, а можно и немного разнообразить - все зависит от желания.

Ранее мы рассказывали, как приготовить красный украинский борщ - рецепт, который никого не оставит равнодушным.

Зеленый борщ - проверенный рецепт

Для приготовления вам понадобятся:

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  • мясо - 500 грамм;
  • картофель - 400 грамм;
  • морковь - 1 штука;
  • яйца - 4 штуки;
  • щавель - 200 грамм;
  • укроп и петрушка;
  • зеленый лук;
  • лавровый лист;
  • перец горошком.

В кастрюлю наливаем три литра воды, выкладываем мясо и варим на небольшом огне около 1,5 часов. В готовый бульон сыплем перец горошком и специи по вкусу. Затем добавляем порезанные кубиками картофель и морковь и варим еще около 30 минут. 

После этого выкладываем в бульон нарезанные отварные яйца, щавель, лук, петрушку и укроп. Варим еще около 5 минут, накрываем крышкой и оставляем на 10-15 минут. 

Подавать зеленый борщ можно со сметаной, майонезом или любым соусом, который вам по душе. 

Как варить зеленый борщ - пошаговый рецепт / фото ua.depositphotos.com

Борщ без мяса - постный рецепт

Для приготовления вам понадобятся:

  • картофель - 3 штуки;
  • морковь - 1 штука;
  • лук - 1 штука;
  • яйца - 4 штуки;
  • щавель - 1 штука;
  • лавровый лист.

Наливаем в кастрюлю 1,5 литра воды, ставим ее на огонь. Затем высыпаем в емкость порезанный картофель, а сами нарезаем морковь и лук. Щавель мелко рубим на досточке. 

Добавляем к картофелю порезанные морковь и лук, доводим до кипения и варим на медленном огне около 15-20 минут. После этого выкладываем в борщ щавель и специи по вкусу. Варим еще около 10 минут, выключаем и накрываем крышкой.

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