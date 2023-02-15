Зеленый борщ - одно из вкуснейших блюд украинской кухни. Его можно готовить по оригинальному рецепту, а можно и немного разнообразить - все зависит от желания.
Ранее мы рассказывали, как приготовить красный украинский борщ - рецепт, который никого не оставит равнодушным.
Зеленый борщ - проверенный рецепт
Для приготовления вам понадобятся:
- мясо - 500 грамм;
- картофель - 400 грамм;
- морковь - 1 штука;
- яйца - 4 штуки;
- щавель - 200 грамм;
- укроп и петрушка;
- зеленый лук;
- лавровый лист;
- перец горошком.
В кастрюлю наливаем три литра воды, выкладываем мясо и варим на небольшом огне около 1,5 часов. В готовый бульон сыплем перец горошком и специи по вкусу. Затем добавляем порезанные кубиками картофель и морковь и варим еще около 30 минут.
После этого выкладываем в бульон нарезанные отварные яйца, щавель, лук, петрушку и укроп. Варим еще около 5 минут, накрываем крышкой и оставляем на 10-15 минут.
Подавать зеленый борщ можно со сметаной, майонезом или любым соусом, который вам по душе.
Борщ без мяса - постный рецепт
Для приготовления вам понадобятся:
- картофель - 3 штуки;
- морковь - 1 штука;
- лук - 1 штука;
- яйца - 4 штуки;
- щавель - 1 штука;
- лавровый лист.
Наливаем в кастрюлю 1,5 литра воды, ставим ее на огонь. Затем высыпаем в емкость порезанный картофель, а сами нарезаем морковь и лук. Щавель мелко рубим на досточке.
Добавляем к картофелю порезанные морковь и лук, доводим до кипения и варим на медленном огне около 15-20 минут. После этого выкладываем в борщ щавель и специи по вкусу. Варим еще около 10 минут, выключаем и накрываем крышкой.