Какой церковный праздник отмечают верующие 31 марта по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

31 марта по новому церковному календарю чтут память преподобного Ипатия, целителя Киево-Печерского. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 31 марта (13 апреля по старому стилю) - день памяти преподобного Ипатия, целителя Киево-Печерской лавры.

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Преподобный Ипатий жил XIV веке в Киево-Печерской лавре. Он ухаживал за больными, а ночи проводил в молитве и очень мало спал. Ел только хлеб, пил одну воду. За служение другим и свой самоотверженный подвиг он получил от Бога дар - умел исцелять больных возложением рук.

Мощи святого находятся в Дальних пещерах лавры и также обладают целительной силой.

Какой церковный праздник 31 марта по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 31 марта

По приметам дня судят о погоде:

день солнечный - лето будет теплым;

утром дождь - летом тоже будет много дождей;

молния 13 апреля - быть засухе;

перелетные птицы сбиваются в стаи - к хорошей весенней погоде.

Традиционно в этот день белят деревья и наводят порядок в саду.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 31 марта, как и в любой другой день, нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, обижаться и обижать кого-либо, отказывать в помощи и милостыне.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, следует придерживаться сухоядения. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням. Соблюдая пост, важно помнить, что ограничение в еде - не главное, намного важнее следить за своими мыслями, словами и поступками.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: оставлять беспорядок в доме, а на столе и в раковине - грязную посуду, брать и давать в долг что-либо.

Что можно делать 31 марта

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому Ипатию - просят исцеления физических болезней и духовных, молятся при бесплодии, женщины - при недостатке молока.

В народе 31 марта по традиции разводили костер и сжигали старые вещи - считалось, что таким образом можно очиститься, избавиться от болезней и всего недоброго.

Кто отмечает день ангела 31 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Вениамин, Мария.

По старому стилю день ангела у Трофима, Кирилла, Даниила, Дмитрия, Натальи, Григория.

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