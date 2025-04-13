Сегодняшний день имеет большое значение для православных верующих. Мы собрали самые интересные факты о сегодняшнем дне. Узнайте, кого сегодня поздравить с именинами, какие есть приметы о погоде и какой праздник 13 апреля наступает в Украине и в мире.
Какой сегодня праздник церковный
По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти священномученика Артемона Лаодикийского и мученицы Фомаиды. Также в этом году 13 апреля наступает Вербное воскресенье 2025, известный также как Вход Господний в Иерусалим. По старому календарю верующие чествуют епископа Ипатия Гангрского.
Узнайте в другом нашем материале подробности о том, какой сегодня церковный праздник отмечают верующие.
Какой сегодня праздник в Украине
Профессиональный праздник сегодня в Украине - День работника оборонно-промышленного комплекса. Это молодое торжество появилось в 2023 году по указу Владимира Зеленского. 13 апреля мы чествуем труд профессионалов, которые разрабатывают вооружение для украинской армии.
Из выдающихся украинцев в эту дату родились скульптор и кинорежиссер Иван Кавалеридзе, художник Лев Гец, писательница Оксана Иваненко, поэт Юрий Ковалив, композитор Богдан Сыроид.
Какой сегодня праздник в мире
На международном уровне отмечается 13 апреля праздник Всемирный день рок-н-рола, одного из самых популярных музыкальных жанров. По всему миру в этот день проходят рокерские концерты, фестивали и конкурсы.
Другие известные сегодня праздники мира - еврейских Песах, День благодарности растениям, День добрых дел, День игры скраббл.
Среди выдающихся деятелей мира родились 13 апреля французская королева Катерина Медичи, 3-ий президент США Томас Джефферсон, писатели Жан-Мари Гюстав Ле Клезио, Сэмюэл Беккет и Шеймас Хини, медик Майкл Браун.
Что за праздник сегодня по народному календарю
В народе праздник сегодня известен под названием Фомаида Медуница. Наши предки в этот день собирали целебное растение медуницу и готовили из него полезные отвары. День посвящали рыбалке и сбору березового сока.
Также у украинцев есть обычаи Вербного воскресенья. К празднику принято святить в церкви ветки вербы как символ победы жизни над смертью. Освященными прутьями легонько бьют родных, чтобы те были здоровыми и счастливыми.
Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы
Важно помнить, какой сегодня праздник наступает у верующих, чтобы не нарушить его запреты. В это большое церковное торжество нельзя ссориться, желать зла другим людям, переедать и грешить. Также день считается неудачным для крупных покупок.
Об этом дне есть такие погодные приметы:
- птицы надуваются и прячутся в укромные места - к похолоданию;
- если не слышно птичьего пения, то близится ненастье;
- если день ясный и теплый, то лето будет урожайным;
- облака посинели - к грозе.
Погода 13 апреля в Украине улучшится - станет теплее и уйдут дожди. Но небо в большинстве областей останется пасмурным.
У кого День ангела сегодня
По новому стилю именины наступают у Дмитрия, Георгия и Марфы.
По старому стилю праздник 13 апреля отмечают Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф.