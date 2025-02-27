По погоде в Вербное воскресение можно предсказать, какое будет лето и урожай в этом году.

Вербное воскресенье - праздник, который отмечается православными христианами за неделю до Пасхи. Это благодатное и светлое празднество, у которого много традиций и запретов.

Откуда пошел праздник Вербное воскресенье

На Западе это воскресенье называется пальмовое, тогда как у нас - вербное. При этом официальное название праздника - Вход Господень в Иерусалим.

В этот день Спаситель Иисус Христос выехал верхом на осле из Вифании, где, как гласят предания, совершил величайшее чудо. - воскрешение из мертвых Лазаря. Сын Божий отправился в город Иерусалим, где его и апостолов радостно встретил народ. Чтобы показать свое уважение, они выстелили дорогу перех Христом пальмовыми ветвями. Люди надеялись н освобождение от рабства Римской империи, не понимая, что Иисус собирается даровать им небесное, а не земное, спасение.

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Именно от пальмовых ветвей пошло название этого праздника на западе, а в православной традиции главным атрибутом стала верба.

Когда Спаситель вошел в Иерусалимский храм, он увидел торговцев и обвинил их в превращении святого места в "вертеп разбойников". После этого, Сын Божий изгнал торговцем и никто ему не перечил из страха перед народным гневом. Вот только священнослужители решили погубить Христа, который в это время продолжал исцелять людей.

Дальнейшие события вошли в историю, как Страстная неделя - это последние и самые страшные дни в земной жизни Спасителя.

Вербное воскресенье 2025 - когда празднуем

Этот праздник относится к переходящим - его дата зависит от Пасхи и постоянно выпадает на разные дни, однако всегда на шестое, последнее воскресенье Великого поста.

Вербное воскресенье 2025 Украина празднует 13 апреля. Это одинаково, как для старого, так и для нового церковного календаря.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

Поскольку это один из больших церковных праздников, то важно отложить на потом свои мирские дела. В Вербное воскресенье будет большим грехом, если люди:

ссорятся, вступают в конфликты;

злятся, сквернословят, думают плохо о других или обижаются;

излишне веселятся или чревоугодничают.

Также отрицательный ответ и на вопрос, можно ли работать в Вербное воскресенье. Уборка, работа в огороде и все домашние дела откладываем на другой день. В этот праздник внимание нужно уделять духовному.

Теперь перейдем к тому, что можно делать в Вербное воскресенье. Лучше всего в этот день пойти на службу в храм и освятить веточки вербы. Они символизируют Воскресение Господне - победу жизни над смертью.

Освященные веточки нужно хранить дома в течение года, можно ими украсить иконостас.

Если человек держит пост, то в этот праздник позволено небольшое послабление - можно кушать рыбу и блюда из нее. Существует также народная традиция, когда ветками освященной вербы слегка бьют близких со словами "Не я бью - верба бьет". Это должно благословить на здоровье и защитить от плохого.

Если в Вербное воскресение теплая и ясная погода, то это к хорошему урожаю, а если будет ветрено - то можно ожидать прохладное лето.

Пусть заморозки в этот праздник вас не пугают, ведь по приметам это гарантирует щедрый урожай пшеницы.

Вербное воскресенье - поздравления

Также можно отправить близким красивые открытки и поздравить с праздником.

Ранее УНИАН рассказывал, когда Прощеное воскресенье в 2025 году.

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