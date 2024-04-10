Какой церковный праздник отмечают 11 апреля по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

11 апреля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского. Рассказываем о традициях дня, его приметах и запретах и кого почитают в церкви 11 апреля по старому стилю.

11 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

11 апреля по новому стилю (24 апреля по старому) - день памяти святого мученика Антипы, жившего в I веке.

Антипа жил в городе Пергам (сейчас территория Турции) и был одним из учеников апостола Иоанна Богослова. Как и другие ученики, Антипа проповедовал христианство, призывая не поклоняться идолам.

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Это были времена правления императора Нерона, который устраивал гонения на христиан. Попал под них и Антипа: его пытались заставить отречься от веры, но он отказался. Тогда местные жрецы решили его казнить и бросили в котел, в котором приносили жертву богине Артемиде. Благодаря молитве епископ остался нетронутым огнем, а выглядел так, будто заснул. Ночью христиане тайно похоронили его. У могилы святого происходили чудеса - люди приходили к ней, просили и получали исцеление от разных болезней, особенно от зубной боли.

Праздник 11 апреля по старому стилю - день памяти мучеников Марка, епископа Арефуссийского, Кирилла, диакона, и других.

О чем говорят приметы на 11 апреля

В народном календаре 11 апреля - праздник Антипы. Приметы дня указывают на погоду весной и летом и будущий урожай:

дождь в этот день - будет большой урожай грибов;

небо на рассвете красное - к ненастной весне;

лед на реке не растаял - жди холодное лето;

верба распустилась - будет тепло;

если в этот день сухо - зерна будет мало.

11 апреля по народным приметам старались ничего не сеять и не садить на огороде и в поле.

Что можно делать 11 апреля

Святой Антипа считается покровителем стоматологов. Его почитают как целителя, у святого просят унять зубную боль, обращаются с молитвами исцелить и другие недуги.

В народе существуют свои способы борьбы с зубной болью: в старину на больной зуб клали серебряную монету, а спустя время забирали, делали в ней дырку, продевали шнурок и вешали на икону Антипа. Верили, что боль после этого пройдет. 11 апреля хорошо идти лечить зубы.

Что нельзя делать 11 апреля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться и злиться, нужно избегать ссор и провокаций. Не следует сплетничать, завидовать, обижать людей или животных, отказывать в помощи. Продолжается Великий пост 2024 - тем, кто постится, полагается горячая пища без масла.

По народным приметам сегодня не стоит шить, вышивать и вязать - все быстро износится.

11 апреля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Антип, Иван, Яков.

Ранее мы публиковали православный календарь на апрель 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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