29 марта по новому церковному календарю чтут мученика Марка, епископа Арефуссийского. Также сегодня - родительская суббота четвертой недели Великого поста. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.
В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
- Какой церковный праздник 29 марта по старому стилю
- О чем говорят приметы на 29 марта
- Что нельзя делать сегодня
- Что можно делать 29 марта
- Кто отмечает день ангела 29 марта
Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
Православный праздник 29 марта (11 апреля по старому стилю) - день памяти епископа Марка Арефусийского, жившего в IV столетии.
Марк жил в Сирии, во времена правления императора Юлиана Отступника. Он преследовал сторонников православия, попал под гонения и Марк - язычники припомнили ему, как он разрушил языческое капище и построил на этом месте христианскую церковь.
Епископа попытались схватить, но тот уехал из Арефусии. Сам император Юлиан решил не вмешиваться в ситуацию, хотя и был обязан епископу жизнью - когда убивали родителей Юлиана, то Марк спас будущего императора.
За пределами города епископ был в безопасности, но в самой Арефусии стали пытать христиан, которые помогли бежать Марку. Он не мог допустить этого и сдался. Его также долго пытали - хотели заставить отказаться от христианской веры, но епископ стойко перенес страдания. Многие жители после этого уверовали во Христа и крестились. Тогда император вынужденно отпустил святого - епископ дожил до самой старости.
Какой церковный праздник 29 марта по старому стилю
Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти мученика Савина, священномученика Александра, епископа Римского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.
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29 марта, как по новому, так и по старому стилю, в церкви проходит родительская суббота четвертой недели поста.
Как и в предыдущие поминальные дни, в эту дату прихожане идут в церковь, чтобы помолиться об упокоении души своих близких. Те, кто может, несут в храм постные продукты на милостыню ("панахидку"), но это не является обязательным. В церквях в это время проходят поминальные службы, христиане подают записки за упокой, посещают кладбища и делают уборку на могилках. Если возможности пойти в храм нет, то можно помолиться дома, при чем, молитва может быть даже своими словами - главное, чтобы она была искренней.
О чем говорят приметы на 29 марта
В народном календаре 29 марта - праздник Берещенье. В старину в этот день почитали березу, и большинство примет связано с ней:
- много сока в березе - будут заморозки;
- береза позеленела - через неделю будет очень тепло и можно сажать картофель;
- если в этот день гром - лето будет холодным;
- гуси прилетели - скоро будет тепло;
- сильный ливень в этот день - будет хороший урожай овса.
29 марта принято собирать березовый сок.
Что нельзя делать сегодня
В церковный праздник 29 марта, как и в любой другой день, церковь не одобряет ссоры, сквернословие, зависть, лень и отчаяние. Нельзя злиться, обижаться и обижать кого-либо, отказывать в помощи, милостыне.
В родительскую субботу запрещено плохо говорить об ушедших, поминать алкоголем, устраивать пышные поминальные гулянья, а также оставлять на могилках еду и спиртное.
По народным поверьям в этот день запрещено рубить и пилить деревья, а также разжигать костры - это считается грехом. Также не следует стирать, шить, заниматься рукоделием.
Что можно делать 29 марта
В православный праздник сегодня обращаются к святогму Марку - просят духовных и физических сил в тяжелые времена, молятся о заступничестве, укреплении веры, защите от зла ведомого и неведомого.
Хорошо в этот день пойти в церковь, поставить свечу за упокой тех, кого уже нет, помолиться - наша молитва помогает искупить грехи ушедших.
Продолжается Великий пост: тем, кто постится, сегодня можно есть горячие блюда с маслом. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням. Соблюдая пост, важно помнить, что это - это не диета, ограничение в еде - не главное, намного важнее следить за своими мыслями, словами и поступками.
Как уже говорили, в этот день принято почитать березу - по преданию однажды это дерево спасло жизнь Богородицы и младенца Иисуса во время непогоды, поэтому к березе всегда относились очень трепетно.
На Берещенье принято выпить хотя бы пару глотков березового сока - для здоровья и долголетия, а беременным советуют приложить к березе ладони - это поможет укрепить дух и набраться сил перед родами. Также в народе верят, что если подойти к березе, обнять ее и загадать желание, то оно сбудется.
Кто отмечает день ангела 29 марта
День ангела сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Филипп.
По старому стилю именины у Ивана, Павла, Юлиана, Емельяна, Трофима, Александра, Романа, Дениса.