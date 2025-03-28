Какой церковный праздник отмечают верующие 29 марта по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

29 марта по новому церковному календарю чтут мученика Марка, епископа Арефуссийского. Также сегодня - родительская суббота четвертой недели Великого поста. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 29 марта (11 апреля по старому стилю) - день памяти епископа Марка Арефусийского, жившего в IV столетии.

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Марк жил в Сирии, во времена правления императора Юлиана Отступника. Он преследовал сторонников православия, попал под гонения и Марк - язычники припомнили ему, как он разрушил языческое капище и построил на этом месте христианскую церковь.

Епископа попытались схватить, но тот уехал из Арефусии. Сам император Юлиан решил не вмешиваться в ситуацию, хотя и был обязан епископу жизнью - когда убивали родителей Юлиана, то Марк спас будущего императора.

За пределами города епископ был в безопасности, но в самой Арефусии стали пытать христиан, которые помогли бежать Марку. Он не мог допустить этого и сдался. Его также долго пытали - хотели заставить отказаться от христианской веры, но епископ стойко перенес страдания. Многие жители после этого уверовали во Христа и крестились. Тогда император вынужденно отпустил святого - епископ дожил до самой старости.

Какой церковный праздник 29 марта по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти мученика Савина, священномученика Александра, епископа Римского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

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29 марта, как по новому, так и по старому стилю, в церкви проходит родительская суббота четвертой недели поста.

Как и в предыдущие поминальные дни, в эту дату прихожане идут в церковь, чтобы помолиться об упокоении души своих близких. Те, кто может, несут в храм постные продукты на милостыню ("панахидку"), но это не является обязательным. В церквях в это время проходят поминальные службы, христиане подают записки за упокой, посещают кладбища и делают уборку на могилках. Если возможности пойти в храм нет, то можно помолиться дома, при чем, молитва может быть даже своими словами - главное, чтобы она была искренней.

О чем говорят приметы на 29 марта

В народном календаре 29 марта - праздник Берещенье. В старину в этот день почитали березу, и большинство примет связано с ней:

много сока в березе - будут заморозки;

береза позеленела - через неделю будет очень тепло и можно сажать картофель;

если в этот день гром - лето будет холодным;

гуси прилетели - скоро будет тепло;

сильный ливень в этот день - будет хороший урожай овса.

29 марта принято собирать березовый сок.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 29 марта, как и в любой другой день, церковь не одобряет ссоры, сквернословие, зависть, лень и отчаяние. Нельзя злиться, обижаться и обижать кого-либо, отказывать в помощи, милостыне.

В родительскую субботу запрещено плохо говорить об ушедших, поминать алкоголем, устраивать пышные поминальные гулянья, а также оставлять на могилках еду и спиртное.

По народным поверьям в этот день запрещено рубить и пилить деревья, а также разжигать костры - это считается грехом. Также не следует стирать, шить, заниматься рукоделием.

Что можно делать 29 марта

В православный праздник сегодня обращаются к святогму Марку - просят духовных и физических сил в тяжелые времена, молятся о заступничестве, укреплении веры, защите от зла ведомого и неведомого.

Хорошо в этот день пойти в церковь, поставить свечу за упокой тех, кого уже нет, помолиться - наша молитва помогает искупить грехи ушедших.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, сегодня можно есть горячие блюда с маслом. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням. Соблюдая пост, важно помнить, что это - это не диета, ограничение в еде - не главное, намного важнее следить за своими мыслями, словами и поступками.

Как уже говорили, в этот день принято почитать березу - по преданию однажды это дерево спасло жизнь Богородицы и младенца Иисуса во время непогоды, поэтому к березе всегда относились очень трепетно.

На Берещенье принято выпить хотя бы пару глотков березового сока - для здоровья и долголетия, а беременным советуют приложить к березе ладони - это поможет укрепить дух и набраться сил перед родами. Также в народе верят, что если подойти к березе, обнять ее и загадать желание, то оно сбудется.

Кто отмечает день ангела 29 марта

День ангела сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Филипп.

По старому стилю именины у Ивана, Павла, Юлиана, Емельяна, Трофима, Александра, Романа, Дениса.

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