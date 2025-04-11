Узнайте, какие праздники отмечают сегодня в мире и в Украине.

Сегодняшний день имеет несколько запретов, о которых стоит знать всем украинцам. Мы рассказали интересные факты об этом дне - какие есть приметы о погоде, кто из знаменитостей родился и какой праздник 11 апреля наступает в мире и в Украине.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти мученика и чудотворца Антипа. По старому календарю верующие вспоминают епископа Марка Арефуссийского и диакона Кирилла.

Ранее мы детально рассказывали, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и о чем принято молиться.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальный праздников сегодня в Украине нет.

Из выдающихся украинцев родились сегодня физик Владимир Хоткевич, композитор Анна Гаврилец, певец Melovin.

Какой сегодня праздник в мире

На мировом уровне отмечается 11 апреля праздник Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 11 апреля 1945 года американские военные попали в немецкий концлагерь Бухенвальд. Заключенные подняли восстание и установили контроль над зданием. Когда американцы вошли в контакт с узниками, последние передали бесценную информацию о преступлениях нацистов.

Другие известные сегодня праздники мира - День борьбы с болезнью Паркинсона, День подлодки, День овсянки, День домашних животных в США, День сырного фондю.

Из известных мировых деятелей 11 апреля родились римский император Септимий Север, поэт Аттила Йозеф, математик Эндрю Вайлс, модель Алессандра Амброзио.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен как Антипов день. В давние времена наши предки в этот период ждали потепления, а также выгоняли на выпас скот и домашних птиц.

Сегодняшняя дата считается очень удачной для лечения зубов и любых стоматологических процедур. Святому Антипу молятся об излечении зубной боли.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы не нарушить запреты этого дня, стоит помнить, какой сегодня праздник наступает у верующих. Сегодня нельзя заниматься рукоделием, вышивкой и вязанием, иначе изделия получатся неудачными, а также отказывать в помощи близким, чтобы с вами не обошлись так же. Дата считается несчастливой для посева растений и работы на огороде.

Об этом дне есть такие погодные приметы:

чем выше в небе летят птицы, тем больше дождей ожидается в апреле;

береза выделяет много сока - к похолоданию;

если появились пчелы и шмели, то больше заморозков не будет;

на рассвете небо красного цвета - к морозу и грозам.

Погода 11 апреля будет мокрой. Почти во всех украинских областях пройдут дожди. Температура воздуха немного поднимется, но света больше не станет.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю именины отмечают Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков.

По старому стилю в праздник 11 апреля поздравляют обладателей имен Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп.

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