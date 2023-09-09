Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

10 сентября по новому церковному календарю вспоминают святителей Петра и Павла, епископов Никейских. В народном календаре - Петр и Павел Рябинники. Рассказываем о традициях и запретах на церковный праздник.

10 сентября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому стилю

По информации древних источников, Петр и Павел жили в VIII или IX веках и проповедовали в Никее (сейчас это город Изник в Турции). Вероятно, что в то время правил император Лев Исавр, который был христианином, но вместе с тем был иконоборцем. Из-за этого пострадали многие служители церкви и прихожане, которые защищали святыни.

Против иконоборцев выступал и епископ Петр - вероятно по этой причине он был казнен. Следующим епископом Никейским рукоположили Павла, но он продолжил дело Петра и так же погиб.

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По некоторым данным, благодаря стараниям этих епископов Никейских была сохранена чудотворная икона Божией Матери Никейская.

Святых почитают 10 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю их вспоминают 23 сентября.

Народные приметы на 10 сентября

По приметам для и урожаю рябины судили о погоде:

если на рябине много ягод - осень будет дождливой, а зима - очень морозной и суровой;

мало ягод на рябине - осень будет сухой;

дождь в этот день - еще будет тепло;

день выдался солнечный - конец месяца будет с ненастьями.

В народном календаре 10 сентября - праздник Петра и Павла Рябинников. В этот день в особом почете была рябина.

10 сентября - что сегодня нельзя делать

В этот день есть ряд запретов, некоторые из них касаются исключительно женщин:

нельзя грустить, плакать, вспоминать старые обиды - неприятности могут утроиться;

женщинам не следует ссориться с мужчинами - те, кто нарушит запрет, будут плакать;

нельзя жадничать - иначе сам окажешься в нужде;

запрещено оставлять беспорядок в доме.

В народе верили, что в этот день нельзя зашторивать окна в доме - в него должны попасть солнечные лучи и выгнать негатив.

Что можно делать 10 сентября

Святых Петра и Павла просят о том, чтобы без потерь перезимовать этот сезон.

Также в этот день традиционно собирали рябину, а затем сушили ее, готовили варенье, делали полезные настойки. Всю обрывать рябину нельзя - следует оставить ягоды для птиц на зиму.

С давних времен рябина почиталась как растение, обладающее защитными и целебными свойствами. Рябиновое дерево старались обязательно посадить возле дома, чтобы отпугивало нечисть. Веточка рябины, поставленная на стол в этот день, принесет в дом счастье.Также веточку рябины можно подвесить над входной дверью - для защиты дома от недобрых людей.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

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