28 августа по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святую Анну Пророчицу, обретение мощей преподобного Иова Почаевского, а также отмечают Собор преподобных отцов Киево-Печерских, что в Дальних пещерах. Рассказываем о традициях и приметах 28 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.
28 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю
В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.
Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
28 августа по новому церковному календарю (10 сентября по старому) - день памяти святой Анны Пророчицы, обретение мощей преподобного Иова Почаевского. Также в этот день отмечают Собор преподобных отцов Киево-Печерских, что в Дальних пещерах.
Анна Пророчица родилась в I веке до н.э. Она вышла замуж, но в браке прожила всего 7 лет - муж ее умер. Анна поселилась при Иерусалимском храме и вскоре прославилась своей аскетической жизнью: женщина придерживалась строгого поста и днем, и ночью молилась.
Когда ей было 84 года, она стала участницей события Сретение Господне - Дева Мария и праведный Иосиф на 40 день рождения по обычаю принесли Богомладенца в храм. Анна и праведный Симеон, которые имели от Бога пророческий дар, сразу узнали Богородицу и Богомладенца. Анна стала свидетельницей, как Симеон поведал Деве Марии о предназначении ее ребенка и о том, что ее первенец станет Мессией и Спасителем мира. После этого Анна стала славить младенца и рассказывать всем от том, что в мир пришел предсказанный Помазанник Божий.
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Преподобный Иов, игумен Почаевский и чудотворец в миру носил имя Иван Железо. Родился он в середине ХVI века в Галиции. Когда ему было 10 лет, он пришел в Преображенский Угорницкий монастырь, а в 12 - приянл там монашество. Вскоре удостоился священнического сана и управлял монастырем более 20 лет - в обстановке гонений на православие со стороны католиков и униатов.
В начале ХVII века преподобный ушел на Почаевскую гору и поселился в пещере возле древней Успенской обители. Братия полюбила отшельника и избрала его игуменом. Иов был кроток и ласков, много работал сам. После 1642 года преподобный принял великую схиму с именем Иоанн. Иногда он уходил в затвор на ри дня, а то и неделю.
Скончался преподобный в 1651 году, ему было уже более 100 лет. 28 августа 1659 года мощи Иова были открыты, после того, как Иов троекратно являлся киевскому митрополиту Дионисию.
Когда в 1675 году татары осадили Почаевский монастырь, на третий день, во время чтения акафиста, над монастырем явилась Царица Небесная. Татары, пускавшие в нее стрелы, получали их назад и были ранены или убиты ими сами, и бежали. В 1721 году Почаевским монастырем завладели униаты и закрыли доступ к мощам преподобного. Но спустя 20 лет чудеса преподобного заставили их допустить к ним верующих.
В 1831 году, после воссоединения униатов с православной церковью, мощи святого Иова вновь торжественно открыли, а Почаевский монастырь стал лаврой.
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В церкви есть традиция прославлять всех святых. 10 сентября вспоминают преподобных отцов Киево-Печерских, которые жили в Дальних пещерах. Монахи Печерского монастыря стали первыми подвижниками в Киевской Руси, а их молитвенные подвиги воодушевили последующие поколения на великие духовные труды. Дальние пещеры - один из комплексов монастыря. Здесь покоятся мощи 49 святых, один из них - основатель монастыря, преподобный Феодосий Печерский, поэтому пещеры также называют "Феодосиевскими". В число преподобных отцов в Дальних пещерах входят иноки, которые совершали свой духовный подвиг с XI по XV века. О них не сохранилось подробных сведений, кроме имени, времени несения подвигов и указания рода духовных трудов - затворник, схимник, постник и т.д. Также в пещерах находится около 30 мироточивых глав.
Церковный праздник 28 августа по старому стилю
Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы, а также в день памяти иконы Успение Божией Матери Киево-Печерской.
О чем говорят приметы на 28 августа
По приметам дня можно узнать, какими будут осень и зима, а также погода в ближайшее время:
- день погожий выдался - в ближайшее время заморозков не будет;
- гроза в этот день - осень будет теплой;
- листья на березе пожелтели - к урожаю опят;
- гуси и журавли еще не улетели на юг - к поздней и теплой зиме;
- небо на закате красное - жди ненастья;
- много орехов, а грибов нет - зима будет снежной и суровой.
В народе 28 августа - праздник Анна Скирдница, по обычаю в этот день последние снопы складывают в скирды. Мы также рассказывали, какой сегодня праздник в народном календаре и об обычаях и запретах этого дня.
Что нельзя делать 28 августа
28 августа, как и в любой другой день, церковь не одобряет и выступает против ругани и злости, клеветы, сплетен, косуждения, зависти, жадности, мести и отчаяния. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
В этот день по народным приметам не советуют свататься и делать предложение - брак будет неудачным. Также лучше отказаться от прогулок по незнакомым местам - большой риск заблудиться. Не стоит давать обещания - скорее всего, их не удастся сдержать.
На Анну Скирдницу женщинам запрещается работать, время следует посвятить духовному развитию.
Что можно делать 28 августа
Святую Анну Пророчицу считают покровительницей девочек и женщин - она помогает вдовам, одиноким женщинам, младенцам. В молитвах к святой обращаются, когда заболел ребенок, нужны помощь и силы, просят утолить печаль, избавить от душевной скорби, бед, напастей.
Иова Почаевского в молитвах просят об исцелении от тяжких болезней, изавления от нашествия и нападения, молятся о всякой нужде.
В народе день 10 сентября считается праздником, когда нужно накрывать стол и приглашать гостей. День по приметам идеально подходит для торговли и заключения сделок - считается, что договоры, подписанные сегодня, станут прибыльными.
28 августа - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Игнат, Макар, Николай, Павел, Сергей, Степан, Сусанна, Федор.