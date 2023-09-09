Народный праздник 10 сентября известен под названиями Петр и Павел Рябинники, именины рябины, Анна Скирдница.

Православная церковь Украины 10 сентября чтит память монаха Киево-Печерского монастыря Павла Послушного, а также епископов Петра и Павла Никейских. По старому стилю в этот день чтили святого Моисея Мурина и праведную Анну Пророчицу, благочестивую вдову, которая узнала в младенце Иисусе в Иерусалимском храме будущего Спасителя.

Наши предки в этот народный праздник отмечали именины рябины. День посвящали сбору ягод и веток рябины. Из ягод готовили компоты, наливки, чай и варенье, а ветками украшали окно, чтобы через него нечисть не могла проникнуть в дом. Рябина считалась мощным оберегом от злой силы. По давним приметам всю рябину с дерева срывать в этот день нельзя - часть ягод следует оставить птицам.

Также в народный праздник 10 сентября заканчивали жатву зерна и посев озимых культур. С полей выносили снопы и складывали в большие скирды. Если кто-то не успевал собрать зерно, то ему помогали односельчане, но только если у человека была хорошая репутация в селе.

Видео дня

Праздник 10 сентября считается очень удачным для торговли и бизнеса. С этой даты в Киевской Руси начинались осенние ярмарки, где каждый продавал то, что добыл за лето. Владельцы огородов продавали овощи и зелень, пасечники - мед, скотоводы - мясо и мех, а хозяйки выставляли на продажу скатерти, рушники и вышиванки. Считается, что любое финансовое дело в этот день будет прибыльным.

10 сентября - знак Зодиака

Рожденный 10 сентября человек по знаку Зодиака - Дева. Именинники этого дня очень целеустремленные и упорные. Они всегда уверены в своей правоте и с болью воспринимают критику. Имеют сильную тягу к творчеству и самовыражению. Не боятся быть не такими, как все.

Что нельзя делать 10 сентября

10 августа - неподходящий день для признания в любви и свадьбы, у такой пары будет много разногласий.

Нельзя ходить в лес, поле или болото в одиночку в этот день. Очень повышается шанс встретить агрессивных диких животных, заблудиться или заболеть.

Не рассказывайте малознакомым людям личную информацию и секреты 10 сентября, иначе об этом узнают все.

Женщинам в этот день по возможности не стоит брать на себя слишком много работы - лучше посвятите день отдыху.

Нельзя тратить последние деньги 10 сентября, иначе в финансах будет неудача. В кошельке нужно оставить хотя бы пару гривень.

Приметы погоды 10 сентября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если листья липы начали желтеть, то озимые культуры дадут хороший урожай.

Много желудей на дубе уродилось - к холодной и снежной зиме.

Утром туман стелется над водой - к хорошей и солнечной погоде, поднимается вверх - к дождливой и пасмурной.

Облака высоко и быстро плывут - к теплой и солнечной погоде.

Если 10 сентября прошла гроза, то сентябрь будет влажным и теплым.

Если к этой дате уже 5 дней не было дождя, то морозы в этом году начнутся поздно.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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