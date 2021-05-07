Николай Чудотворец или Николай Угодник - один из самых почитаемых святых в православии. Несколько дней в году посвящены памяти святого. 19 декабря верующие вспоминают о его смерти, а в мае почитается перенесение его мощей.
Когда День Николая Вешнего весной
Читайте такжеЦерковные праздники в мае 2021: православный календарь на месяц22 мая православные чествуют перенесение мощей святого в город Бари. Этот праздник также имеет названия Никола Летний, Никола Весенний, Николай Угодник, Никола Теплый. У католиков нет традиции почитать Николая Чудотворца весной. Исследователи считают, что праздник Николая Вешнего произошел от языческого культа почитания Матери Сырой Земли в конце мая.
Что нужно и нельзя делать в День Николая Вешнего
Николаю Угоднику молятся о хорошем урожае, удачной погоде и здоровье скота. Николай Чудотворец считается покровителем путешественников, моряков, сирот. Ему молятся перед трудной и долгой дорогой.
До рассвета девушки умываются росой для долгой молодости. Также по росе можно пройтись босиком. В этот день принято есть блюда из яиц. Славяне в этот день подносили Николаю вареные яйца, окрашенные в желтый и зеленый цвета.
22 мая также действуют некоторые запреты.
- Нельзя стричься и пользоваться ножницами в этот день.
- Запрещено вязать, вышивать, шить.
- Не стоит встречать этот праздник в долгах.
- В день Николая нельзя ссориться, обижать детей и животных, ругать домашнюю скотину.
- Нельзя отказывать людям в помощи в этот день.
По приметам в День Николая Вешнего определяли погоду на будущее.
- Дождь в этот день предвещает хороший урожай.
- Лягушки громко квакают - будет хороший урожай овса.
- Зацвела сирень - через 2 недели появятся грибы.
- Гром ночью - к хорошей погоде днем.
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