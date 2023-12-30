Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

31 декабря по новому церковному календарю православные вспоминают преподобную Меланию. В народном календаре - праздник Маланки и Щедрый вечер. Рассказываем о его традициях, народных приметах, а также что отмечают в церкви 31 декабря по старому стилю.

31 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

31 декабря (13 января по старому стилю) - день памяти святой Мелании Рымляныни.

Мелания жила в V веке, в Риме. Она была родом из знатной христианской семьи. В 14 лет девушку против ее воли выдали замуж за знатного юношу Апиниана. Но Мелания хотела монашеской жизни. Муж пообещал ей, что после рождения двух деток он вместе с ней отречется от мира. Но случилось так, что их дети умерли младенцами.

Видео дня

После смерти отца девушки Мелания и Апиниан раздали свое наследство и стали помогать монастырям, больным, выкупать заключенных за долги. Вместе они отправились в Африку, Александрию и Иерусалим. Вскоре Мелания стала вести затворническую жизнь возле Елеонской горы, а спустя время близ ее келии возник женский монастырь. После смерти мужа Мелания основала мужской монастырь на горе Вознесения Христова. Преподобная прославилась также чудесами, которые совершались по ее молитве.

Праздник 31 декабря по старому стилю - день памяти святителя Модеста, патриарха Иерусалимского. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 18 декабря.

О чем говорят приметы на 31 декабря

По приметам дня судят о погоде в ближайшее время и летом:

крупный снег пошел - к несильным морозам;

какая погода в этот день - таким будет и июль;

снег под ногами не хрустит - жди потепления.

В народном календаре 31 декабря - праздник Василя и Маланки, Щедрый вечер.

Что нельзя делать 31 декабря

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

скандалить - поссорившиеся в канун Нового года могут никогда не помириться;

отказывать в помощи;

обижать кого-либо - ни делом, ни словом.

По народным приметам в этот день не стоит давать и брать в долг - чтобы не ходить в долгах весь год, и по этой же причине не следует пересчитывать мелочь. Нельзя отказывать щедривникам - можно отвадить от дома благополучие, а также садиться за праздничный стол в черной одежде - иначе в течение года не раз придется носить траур.

Что можно делать 31 декабря

Святая Мелания - покровительница беременных женщин и при родах. У преподобной просят помощи выносить и родить здорового ребенка, молятся ей при сложных родах.

В Щедрый вечер принято накрывать богатый праздничный стол - по приметам он обеспечит достаток на весь год. В этот день положено готовить кутью и угощать ею друг друга - считается, что таким образом можно уладить любые конфликты и помириться с врагами. Кроме этого, наши предки обязательно готовили блюда из свинины - как символ благополучия.

По народным приметам также на стол нужно поставить тарелку с зерном, перемешанным с монетами разного достоинства. Чтобы привлечь добро в новом году, следует накануне постараться сделать как можно больше благих дел: например, помочь старикам, угостить нуждающихся.

31 декабря - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василиса, Василий, Мелания, Михаил, Петр.

Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: