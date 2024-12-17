Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 18 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

18 декабря по новому церковному календарю вспоминают святителя Модеста, патриарха Иерусалимского. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 18 декабря по новому календарю (31 декабря по старому) - день памяти святителя Модеста, посвятившего свою жизнь Господу.

Видео дня

Модест родился в VII веке в городе Севастии Каппадокийской (Малая Азия). Воспитывали его в христианских традициях, и он с ранних лет решил посвятить свою жизнь служению Богу. Когда Модест повзрослел, то постригся в монахи.

Поначалу он стал настоятелем монастыря святого Феодосия Великого (в Палестине). Как раз в это время разгорелась война с персидским царем Хозроем, в ходе которой были убиты 90 тыс. христиан, а христианские храмы разрушены. Иерусалимский патриарх Захария и другие вместе с Крестом Господним попали в плен. Поэтому Модесту поручили временно управлять Иерусалимской Церковью. Он начал восстанавливать разрушенные святыни, возобновил храм Гроба Господня и вскоре стал патриархом Иерусалимской церкви. Умер святитель в глубокой старости, ему было 97 лет.

Какой церковный праздник 18 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти Саввы Освященного, чудотворца. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 18 декабря

Приметы дня говорят о том, какой будет погода в ближайшие дни и зима:

мороз в этот день - остаток зимы будет снежным и теплым;

снегири поют - к снегопаду;

ветер западный или юго-западный - к потеплению;

снег осел под ногами - жди оттепель.

В народе 18 декабря - праздник Модестов день. В старину говорили: "Каков Модест, таков будет и июнь месяц".

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 18 декабря, как и в любой другой день, церковь не одобряет ругани и ссор, сквернословия, лени. Нельзя завидовать, злиться и мстить, отказывать в помощи людям или животным, нарушать правила поста. Ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням для тех, кто постится.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: в старину считалось, что в этот день гуляет нечисть, поэтому запрещалось оставлять на видном месте ножи. Нельзя выбрасывать остатки еды - с ними можно выбросить из дома удачу. Ни в коем случае нельзя брать и давать деньги в долг, иначе весь год пройдет в долгах.

Что можно делать 18 декабря

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому - просят укрепить дух и веру. Святого Модеста считают покровителем домашнего скота, поэтому святителю также молятся о защите животных от холода, голода и гибели, а также о благополучии и процветании хозяйства. На иконах святого Модеста часто изображают со святыми Флором, Лавром и Власием, к которым возносят молитвы о том же.

Согласно народным приметам, чтобы привлечь в дом богатство, сегодня нужно купить новый веник, обвязать его красной лентой и поставить в углу. Также в народе говорят, что если сегодня чихнуть, то следующий год будет счастливым.

Кто отмечает день ангела 18 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Вера, Виктор, Владимир, Даниил, Егор, Елизавета, Зоя, Иван, Илья, Марк, Михаил, Модест, Николай, Семен, Сергей, Софья, Федор, Юрий.

По старому стилю день ангела у Захара, Ильи, Геннадия, Сергея.

Вас также могут заинтересовать новости: