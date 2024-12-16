Кутья - главное обрядовое блюдо на Рождество. Считается, что она и узвар должны обязательно стоять на Святвечер и на рождественском столе, ведь кутья - это хозяйка, а узвар - хозяин. Как варить кутью из пшеницы по древнему украинскому рецепту, а также когда носят кутью, рассказываем ниже.
Как варить кутью на Рождество - рецепт с пшеницей
Сейчас часто готовят кутью на основе риса или перловки, но в аутентичном рецепте блюдо готовится из пшеницы. Ее отваривают, затем добавляют запаренный и перетертый мак с медом, орехи, а в современной интерпретации - изюм и другие сухофрукты. Заправляют узваром.
Рождественская кутья
Ингредиенты:
- пшеница - 1 стакан* ;
- вода - 1 л (4 стакана);
- сливочное масло - 50 г;
- соль - по вкусу;
- орехи (очищенные) - 100 г;
- мак - 100 г;
- вода - 200 мл;
- сахар - 100 г;
- мед - 100 г.
*Граненый стакан на 250 мл.
Для узвара:
- вода - 1,5 л;
- сушка (сушеные яблоки и груши) - 250 г;
- изюм - 50 г;
- мед или сахар.
Как варить пшеницу на кутью
Сделать это можно двумя способами - с замачиванием и без. Замачивать пшеницу нужно в том случае, если она твердых сортов - именно так делали и наши предки (кстати, такая пшеница поучается и вкуснее, и полезнее).
Пшеницу нужно хорошо промыть, залить водой (1:4)и оставить на 10-12 часов. После слить воду, снова залить в такой же пропорции, посолить и варить на среднем огне примерно в течение часа - до готовности (зернышки начнут лопаться). Если пшеница готова, но жидкость осталась, то можно зерно отбросить на дуршлаг и дать стечь. Затем добавить растопленное сливочное масло.
Как варить пшеницу на кутью без замачивания
Нужно взять пшеницу мягких сортов или шлифованную (обычно такую продают фасованной по пакетикам в готовых рождественских наборах кутьи). Ее нужно промыть при необходимости, залить водой, посолить и отварить до готовности. Добавить растопленное сливочное масло.
Можно готовить без замачивания и пшеницу твердых сортов, но варить ее придется дольше.
Как приготовить мак на кутью
Мак нужно для начала запарить - залить кипятком и дать постоять. Затем слить воду и перетереть с помощью ступки, чтобы появилось маковое молочко. Добавить в мак мед и сахар, хорошо перемешать.
Орехи нужно крупно порубить, по желанию можно обжарить.
Для узвара нужно залить сухофрукты водой и дать покипеть им, добавить сахара, затем остудить и добавить мед.
В готовую пшеницу добавить маковую подливу, сверху посыпать орехами. При подаче в кутью добавляют несколько ложек узвара.
Когда носят кутью 2024
Кутью носят накануне Рождества - на Святвечер. С угощением идут к крестным, дедушкам и бабушкам, иногда также к кумовьям и другим родственникам. Кроме кутьи, кладут хлеб и другие продукты (на свое усмотрение). Во время приветствия обычно говорят:
Добрый вечер! Святой вечер! Мама и отец вечерю прислали!
Вечорникам - тем, кто принес кутью - взамен дают сладости, фрукты, деньги, крестникам - подарки.
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