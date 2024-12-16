Рассказываем, как приготовить кутью из пшеницы - какое зерно брать и нужно ли его замачивать.

Кутья - главное обрядовое блюдо на Рождество. Считается, что она и узвар должны обязательно стоять на Святвечер и на рождественском столе, ведь кутья - это хозяйка, а узвар - хозяин. Как варить кутью из пшеницы по древнему украинскому рецепту, а также когда носят кутью, рассказываем ниже.

Как варить кутью на Рождество - рецепт с пшеницей

Сейчас часто готовят кутью на основе риса или перловки, но в аутентичном рецепте блюдо готовится из пшеницы. Ее отваривают, затем добавляют запаренный и перетертый мак с медом, орехи, а в современной интерпретации - изюм и другие сухофрукты. Заправляют узваром.

Рождественская кутья

Ингредиенты:

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пшеница - 1 стакан* ;

вода - 1 л (4 стакана);

сливочное масло - 50 г;

соль - по вкусу;

орехи (очищенные) - 100 г;

мак - 100 г;

вода - 200 мл;

сахар - 100 г;

мед - 100 г.

*Граненый стакан на 250 мл.

Для узвара:

вода - 1,5 л;

сушка (сушеные яблоки и груши) - 250 г;

изюм - 50 г;

мед или сахар.

Как варить пшеницу на кутью

Сделать это можно двумя способами - с замачиванием и без. Замачивать пшеницу нужно в том случае, если она твердых сортов - именно так делали и наши предки (кстати, такая пшеница поучается и вкуснее, и полезнее).

Пшеницу нужно хорошо промыть, залить водой (1:4)и оставить на 10-12 часов. После слить воду, снова залить в такой же пропорции, посолить и варить на среднем огне примерно в течение часа - до готовности (зернышки начнут лопаться). Если пшеница готова, но жидкость осталась, то можно зерно отбросить на дуршлаг и дать стечь. Затем добавить растопленное сливочное масло.

Как варить пшеницу на кутью без замачивания

Нужно взять пшеницу мягких сортов или шлифованную (обычно такую продают фасованной по пакетикам в готовых рождественских наборах кутьи). Ее нужно промыть при необходимости, залить водой, посолить и отварить до готовности. Добавить растопленное сливочное масло.

Можно готовить без замачивания и пшеницу твердых сортов, но варить ее придется дольше.

Как приготовить мак на кутью

Мак нужно для начала запарить - залить кипятком и дать постоять. Затем слить воду и перетереть с помощью ступки, чтобы появилось маковое молочко. Добавить в мак мед и сахар, хорошо перемешать.

Орехи нужно крупно порубить, по желанию можно обжарить.

Для узвара нужно залить сухофрукты водой и дать покипеть им, добавить сахара, затем остудить и добавить мед.

В готовую пшеницу добавить маковую подливу, сверху посыпать орехами. При подаче в кутью добавляют несколько ложек узвара.

Когда носят кутью 2024

Кутью носят накануне Рождества - на Святвечер. С угощением идут к крестным, дедушкам и бабушкам, иногда также к кумовьям и другим родственникам. Кроме кутьи, кладут хлеб и другие продукты (на свое усмотрение). Во время приветствия обычно говорят:

Добрый вечер! Святой вечер! Мама и отец вечерю прислали!

Вечорникам - тем, кто принес кутью - взамен дают сладости, фрукты, деньги, крестникам - подарки.

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