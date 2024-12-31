Народный праздник 31 декабря известен под названиями Васильев вечер, Щедрый вечер, Меланка, праздник Меланки.

Наши предки отмечали 31 декабря с большим размахом - наряжались в причудливые костюмы, устраивали массовые гуляния и готовили богатый стол. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы и чего нельзя делать.

Что отмечаем 31 декабря - праздник в Украине

По новому стилю верующие чтят мученицу Меланию Римскую. По старому календарю чествуют святителя Модеста Иерусалимского. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 31 декабря отмечают христиане.

Этот праздник имеет много народных названий - Щедрый вечер, Васильев вечер, Меланка. В его праздновании соединяются языческие и христианские традиции. Украинцы 31 декабря не работали, а целый день веселились. Особенно любила Маланку молодежь.

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Подростки и молодые люди на праздник Меланки наряжались в этническую одежду и костюмы Мелании, Василия, Козы и других персонажей. В таких нарядах ходили по селу, пели щедривки заходили к соседям, желая им хорошего года.

Хозяйки накрывали богатый стол, на котором обязательно присутствовали блюда из свинины - холодец, колбаса, кровянка, сало и т.д. По приметам, чем больше блюд наготовлено, тем благополучнее будет следующий год. На десерт была щедрая кутья, заправленная сметаной или сливками.

Девушки в праздник сегодня собирались с подругами, гадали на суженых и обсуждали сплетни. Юноши, которые в этом году получали отказ от любимой, ещё раз посылали сватов в надежде, что она передумает.

Кто родился 31 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Козерог. Именинники этого дня по характеру упрямые, целеустремленные, сильные духом. Главной ценностью в жизни для них является семья. В их доме всегда убрано и уютно.

Что нельзя делать 31 декабря

Под строгим запретом сегодня ссоры, конфликты, пожелания беды. Все злые слова вернутся вам бумерангом.

Не стоит оформлять кредиты и одалживать деньги, иначе следующий год проведете в долгах.

В праздник 31 декабря нежелательно болеть - будете долго выздоравливать. Поэтому не стоит выходить на улицу без шапки и перчаток, и также ходить в людные места.

Не рекомендуется начинать новые дела, устраиваться на работу и переезжать.

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